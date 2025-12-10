155 مليار درهم تمويلات جديدة من بنوك دبي في 10 أشهر

منحت بنوك دبي 155 مليار درهم كتمويلات جديدة منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر الماضي .

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي ارتفاع الرصيد التراكمي للائتمان من جانب بنوك الإمارة بنسبة 16.2% خلال 10 أشهر إلى إجمالي 1.120 تريليون درهم .

من جانب اخر استقر الرصيد التراكمي للودائع في بنوك إمارة دبي تحت حاجز 1.5 تريليون درهم نهاية أكتوبر من 2025 فيما لازالت تتصدر جاذبية الودائع المصرفية في السوق المحلي على مدار 11 أشهر متوالية.

فيما استقرت أصول بنوك الإمارة عند رصيد تراكمي بلغ 2.253 تريليون درهم في اكتوبر مقارنة برصيد بلغ 2.024 تريليون درهم بنهاية العام الماضي.

كما حققت نمواً قياسياً محلياً في رصيد الاستثمارات بنسبة 17.5% منذ بداية العام ليتجاوز رصيدها التراكمي إلى 336 مليار درهم في اكتوبر الماضي.

على صعيد آخر أوضحت البيانات بأن أصول بنوك أبوظبي تجاوزت 2.5 تريليون درهم فيما بلغ رصيد الاستثمارات 427 مليار درهم ووصلت الودائع 1.450 تريليون درهم.

واستقر رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى عند 410 مليارات درهم ورصيد الودائع عند 266.5 مليار درهم كما بلغ رصيد الائتمان 217 مليار درهم، في الوقت الذي بلغ رصيد الاستثمارات 72 مليار درهم في نهاية أكتوبر من العام الجاري.