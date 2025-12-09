صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة اقتصاد الإمارات

أشاد صندوق النقد الدولي بالمرونة الكبيرة لاقتصاد الإمارات في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، والصراعات الإقليمية، وتقلب أسعار النفط، مؤكداً أن الاقتصاد الإماراتي في وضع جيد للتغلب على التغيرات في السياسات العالمية، وبفضل الجهود المستدامة لتعزيز التنويع الاقتصادي والصادرات، إلى جانب انتعاش إنتاج النفط مع زيادة حصص «أوبك+».

وتوقع الصندوق أن يتوسع اقتصاد الإمارات بنسبة 4.8% في عام 2025. كما يتوقع أن يتسارع النمو إلى 5% عام 2026، مدفوعاً بزيادة أقوى في إنتاج الهيدروكربونات والتوسع المستمر في القطاعات غير النفطية الرئيسية، بما في ذلك السياحة، والتشييد، والخدمات المالية.

وقد سجل النشاط غير النفطي في الإمارات نمواً بنسبة 5.3% في الربع الأول من 2025، مدفوعاً بقطاعات التصنيع والبناء والخدمات المالية والعقارات. ويتوقع أن يحافظ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على مستوى 4.6% في كل من 2025 و2026.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن القطاع المالي في الإمارات لا يزال قوياً وسليماً، ومدعوماً باحتياطيات قوية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، والسياسات الاحترازية الكلية. كما أن أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية للدولة مرشحة للبقاء عند مستويات مريحة. وقد سجلت الموازنة العامة للحكومة فائضاً إجمالياً بلغ 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وارتفع فائض الحساب الجاري إلى 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام نفسه.

وبحسب التقرير لا يزال النشاط العقاري مزدهراً، ما يعكس مكانة الإمارات وجهة جاذبة للاستثمار والتوظيف. وقد ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ في دبي خلال السنوات الخمس الماضية (الربع الأول 2020 إلى الربع الثاني 2025). وأوصى الصندوق بمواصلة المراقبة الوثيقة لتطورات القطاع العقاري في ظل الارتفاع القوي في نمو الائتمان.

أشاد المديرون التنفيذيون للصندوق بالجهود الطموحة والمستمرة التي تبذلها الإمارات، مشجعين على مواصلة تنفيذ سياسات اقتصادية حصيفة، ودعم الابتكار والتنويع.

وأشار التقرير إلى أن بروز الإمارات السريع مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، مدعوماً بتحديث الخدمات العامة وبيئة الأعمال، سيعزز قدرتها التنافسية ويدعم النمو متوسط الأجل. كما رحب المديرون بالتزام السلطات بدمج مخاطر المناخ في التخطيط القطاعي وإدارة المخاطر المالية.

وأكد الصندوق أن الإمارات تتمتع بموقع جيد يتيح لها التعامل مع التغيرات العالمية، مشيراً إلى أن الاحتياطيات الضخمة من المالية العامة والاحتياطيات المالية يمكن استخدامها لدعم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في حال حدوث صدمات كبيرة وسلبية.