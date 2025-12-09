المركزي: التحويلات المالية تجاوزت 20 تريليون درهم في 10 أشهر

تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 20 تريليون درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025.

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي أن معدل التحويلات في تلك الفترة من العام الجاري كان أعلى بقيمة 4 تريليونات درهم وبنسبة نمو 25% مقارنة بإجمالي التحويلات التي تمت في الفترة نفسها من عام 2024، والبالغ إجماليها 16 تريليون درهم.

ووفق البيانات، ظلت التحويلات ما بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 60% بقيمة جاوزت 12 تريليون درهم، محققة نمواً قدره 19%، وبزيادة حوالي 1.9 تريليون درهم إضافية عن الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغ إجمالي تحويلاتها 10.1 تريليونات درهم.

في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 40%، وبإجمالي 8 تريليونات درهم بنمو 33% عن الفترة نفسها من 2024 التي بلغ إجماليها 6 تريليونات درهم.

وأظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة ما يتجاوز19 مليون شيك خلال 10 أشهر بقيمة إجمالية تجاوزت 1.2 تريليون درهم.