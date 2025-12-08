«المركزي»: 2.5 تريليون درهم الائتمان المصرفي بنهاية أكتوبر



تجاوز إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي في الإمارات حاجز 2.5 تريليون درهم في أكتوبر الماضي، بنمو 1.5% على أساس شهري مقارنة برصيده نهاية سبتمبر.

ووفق مصرف الإمارات المركزي، استند نمو الائتمان إلى زيادة كل من الائتمان الأجنبي بحوالي 20 مليار درهم والمحلي بقيمة 16.5 مليار درهم.

ونما الائتمان المحلي مدفوعاً بنمو ائتمان القطاع العام بحوالي 3.3%، إلى جانب الزيادة في ائتمان المؤسسات المالية وغير المالية بنسبة 1%، ونمو رصيد ائتمان القطاع الخاص بنسبة 0.5% على أساس شهري.

كما عززت بنوك الإمارات أصولها متضمنة شهادات القبول المصرفية إلى 5.208 تريليونات درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي بزيادة 0.2% عن شهر سبتمبر.

وأوضح تقرير التطورات النقدية، ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.6% على أساس شهري إلى نحو 3.203 تريليونات درهم في أكتوبر الماضي، بدعم ارتفاع ودائع المقيمين بنحو 1.4%، رغم تراجع ودائع غير المقيمين.

وأظهر التقرير توسع القاعدة النقدية بنحو 0.4% لما يتجاوز 836 ملياراً في أكتوبر، مدفوعاً بزيادة النقد المصدر والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي.