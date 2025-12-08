ارتفاع كبير في الطلب على السلع النيوزيلندية الفاخرة

تشهد حركة التجارة الجوية بين الإمارات ونيوزيلندا مرحلة جديدة من النمو المتسارع، بعدما دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيّز التنفيذ رسمياً، ما أحدث تأثيراً مباشراً على حركة الصادرات النيوزيلندية، خاصة المنتجات الفاخرة التي باتت تسجل طلباً متزايداً في الأسواق الإماراتية.

وتشير بيانات الإمارات للشحن الجوي إلى قفزة ملحوظة في شحن السلع عالية القيمة مثل جراد البحر من كرايستشيرش، ولحم الضأن من هاوكس باي، والكرز من سنترال أوتاغو، إضافة إلى زهور الأوركيد من أوكلاند، والتي باتت تتمتع بنمو متسارع في أسواق الشرق الأوسط، بعد إزالة الرسوم الجمركية وتبسيط إجراءات التخليص وفقاً لبنود الاتفاقية الجديدة.

وتسيّر «طيران الإمارات» رحلتين يومياً بين نيوزيلندا ودبي باستخدام طائرة «إيرباص A380»، إلى جانب رحلة يومية مباشرة من أوكلاند وأخرى من كرايستشيرش عبر سيدني، فيما تدعم «الإمارات للشحن الجوي» هذه الشبكة برحلتي شحن أسبوعياً إلى مطار أوكلاند، ما يوفر سعة تصل إلى 600 طن من الشحنات أسبوعياً للمصدرين والمستوردين.

ويبرز تأثير الاتفاقية بشكل واضح في قطاع الزهور النيوزيلندية، حيث سجلت شركة «NZ Bloom»، المتخصصة في تصدير الزهور الطازجة، نمواًً بمعدل 50 % سنوياً في الطلب على زهور الأوركيد داخل دبي خلال الموسمين الأخيرين، لتصبح الإمارات واحدة من أسرع الأسواق نمواً لمنتجات الشركة.

وتسهم «الإمارات للشحن الجوي» سنوياً في نقل ما يقرب من 10 آلاف طن من البضائع سريعة التلف من نيوزيلندا إلى مختلف الأسواق العالمية، معتمدة على منظومتها المتخصصة في النقل المبرد وخدمات المناولة السريعة للسلع الحساسة.