«لينكدإن»: الإمارات تواصل ترسيخ موقعها أحد أكثر أسواق العمل متانة

في ظل تراجع ظروف التوظيف عالمياً، تواصل الإمارات ترسيخ موقعها كأحد أكثر أسواق العمل متانة واستقراراً، مدعومة بزخم اقتصادي متنوع يشمل عدداً واسعاً من القطاعات الحيوية. فبينما تشهد أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية تباطؤاً غير مسبوق في معدلات التوظيف، تكشف بيانات «لينكدإن» لشهر سبتمبر 2025 عن مرونة لافتة في السوق الإماراتي، الذي لم يكتف بالحد من حدة التباطؤ، بل حافظ على مستويات توظيف أعلى بكثير من فترته ما قبل الجائحة.

ورغم تسجيل انخفاض سنوي طفيف بنسبة 2.9 %، إلا أن التوظيف في الدولة لا يزال أعلى بنحو 16.7 % مقارنة بما كان عليه قبل تفشي «كوفيد 19»، ما يعكس ثقة الشركات والقطاعات الرئيسية بصلابة البيئة الاقتصادية وقدرتها على استيعاب مزيد من الكفاءات.

وتظهر الخريطة الاقتصادية الصادرة عن «لينكدإن» أن زخم التوظيف في الإمارات يستند إلى أداء قوي لقطاعات محورية يقودها العقارات وخدمات التأجير بنمو سنوي بلغ 15.8 %، بالإضافة إلى ارتفاعات لافتة بقطاعات خدمات الترفيه والخدمات الاستهلاكية والتعليم والتكنولوجيا والإعلام والإنشاءات.

كما حافظت تعيينات المبتدئين على مسار مستقر، في انعكاس مباشر لجاذبية السوق المحلي وقدرته على توفير فرص جديدة للباحثين عن عمل، بخلاف الاتجاهات العالمية التي تتجه نحو «التمسّك بالوظيفة» وتراجع حركة التنقل الوظيفي.

وكشف تقرير الخريطة الاقتصادية الصادر عن «لينكدإن» لشهر سبتمبر، وحصلت «البيان» على نسخة منه، أن التوظيف في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية انخفض أكثر من المتوقع، حيث انخفض نشاط التوظيف بنسبة سنوية بلغت 11.6 %، بينما تتماشى التعيينات على مستوى المبتدئين مع اتجاهات التعيينات العامة.

وتشير البيانات إلى بروز مؤشرات أولية لظاهرة «التمسّك بالوظيفة» في عدد من الأسواق، حيث يفضّل العاملون البقاء في وظائفهم الحالية، وانعكس ذلك في انخفاض عدد المتقدمين وعدد الطلبات لكل متقدم. ورغم هذا التباطؤ في المنطقة، تواصل الإمارات إظهار مرونة لافتة في مجال التوظيف، فقد انخفضت معدلات التوظيف في الدولة بنسبة 2.9 % على أساس سنوي في سبتمبر، لكنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة بزيادة قدرها 16.7 %.

وجاء هذا الأداء مدعوماً بنمو سنوي قوي في العديد من القطاعات الرئيسية، تصدرها قطاع العقارات وخدمات تأجير المعدات بنسبة 15.8 %، وقطاع مزوّدي خدمات الترفيه بنسبة 10.1 %، وقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 9.8 % كما ارتفع التوظيف في قطاع التعليم بنسبة 7.4 %، وفي قطاع التكنولوجيا والإعلام والمعلومات بنسبة 6.7 %، فيما سجل قطاع الإنشاءات نمواً بنسبة 5.2 % وتعكس هذه الزيادات القطاعية استمرار زخم النمو الاقتصادي وتنوّع الطلب على المهارات في الدولة.

كما تماشت اتجاهات توظيف المبتدئين في دولة الإمارات بشكل وثيق من الاتجاهات العامة للتوظيف، ما يؤكد استقرار فرص العمل للباحثين عن وظائف في بدايات مسيرتهم لعام 2025، بخلاف التصور السائد.