الإمارات.. نمو القطاع الخاص غير النفطي بأسرع وتيرة في 11 شهراً

أظهر مسح اليوم الجمعة أن إنتاج القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما في نوفمبر بأسرع وتيرة في 11 شهرا، مدعوما بظروف السوق القوية وزيادة الأعمال الجديدة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 54.8 في نوفمبر من 53.8 في أكتوبر، مسجلا أعلى مستوى في تسعة أشهر ومعززا وضعه ضمن منطقة النمو.

وقال ديفيد أوين خبير الاقتصاد لدى ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "شجع الطلب القوي من العملاء وبرامج المبيعات الشركات على زيادة إنتاجها وموظفيها على حد سواء".

وأشار إلى أن نمو التوظيف وصل إلى أعلى مستوى في 18 شهرا، على الرغم من أن ارتفاع تكاليف الأجور أضاف إلى إجمالي نفقات الأعمال.

وشهدت أحجام الأعمال الجديدة أقوى نمو لها منذ يناير، مدعومة ببيئة السوق المواتية وابتكار المنتجات وجهود التنويع.

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 57.4 في نوفمبر من 56.0 في الشهر السابق.

وفي دبي، ظل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي مستقرا عند 54.5 في نوفمبر، دون تغير عن الشهر السابق، مدفوعا بقوة كل من الإنتاج والطلب.