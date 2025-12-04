«دبي للتسوق» ينطلق غداً مع 38 يوماً من الفعاليات والتجارب المشوقة

تنطلق غداً فعاليات الدورة 31 لمهرجان دبي للتسوق، وتستمر 38 يوماً مع باقة حافلة من الفعاليات الترفيهية والتجارب المشوقة بما فيها احتفالات ليلة رأس السنة، وفرص التسوق المتميزة.

وتتضمن الفعاليات التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي العديد من الحفلات الموسيقية لأشهر الفنانين، وعروض ترويجية مميزة، وسحوبات وجوائز رائعة، عروض طائرات الدرون تعود مجدداً والألعاب النارية تضيء سماء المدينة، وفرصة لتذوق أشهى المأكولات وغيرها الكثير.

ويشهد قطاع تجارة التجزئة انتعاشاً كبيراً خلال الحدث مع مشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية موزعة على 3500 متجر، مع عروض وتخفيضات تصل إلى 90% على منتجات الأزياء، ومستحضرات التجميل، والإلكترونيات، والمستلزمات المنزلية، حيث تتحول دبي إلى وجهة شتوية مميزة توفر مجموعة متنوعة من أنشطة التسوق والترفيه والمأكولات وفنون الطهي والفعاليات الثقافية، لتعزز الإمارة مكانتها كأبرز وجهات التسوق العالمية.

وسيحظى المتسوقون بفرصة الاستمتاع بالعروض المميزة، والمفاجآت اليومية في مهرجان دبي للتسوق، مما يمنح الجميع فرصة الفوز بجوائز كبيرة طوال فترة المهرجان.

وتشمل الفعاليات عروضاً مسائية لطائرات «الدرون»، والألعاب النارية، وحفلات موسيقية مميزة، إلى جانب عروض التسوق العالمية والسحوبات الكبرى على جوائز قيمة.

وتستهدف متاجر التجزئة استقطاب المتسوقين عبر حملات مخصصة لكل علامة تجارية تتيح جوائز وفرصاً فريدة تجمع بين المكافآت الحصرية والمشاركة الواسعة في أنحاء المدينة.

وتقدم الدورة 31 لمهرجان دبي للتسوق تخفيضات استثنائية وعروضاً ترويجية لفترة محدودة، فضلاً عن تجارب حصرية في مراكز التسوق ومتاجر التجزئة والوجهات الموسمية.

وتتعاون مراكز التسوق وشركاء البيع بالتجزئة في دبي لتقديم 8 حملات كبيرة تتيح للمتسوقين فرصة الفوز بجوائز هائلة، ويواصل المهرجان تقديم الجوائز القيمة للمتسوقين في مختلف أنحاء الإمارة، ما يوفر أجواءً مفعمة بالمتعة والحماس.