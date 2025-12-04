«فيتش» تؤكد التصنيف القوي للإمارات بنظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للإمارات عند «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن تقود الدولة منطقة الخليج من حيث سرعة النمو الاقتصادي لعام 2026.

وأشار تقرير «توقعات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026» الصادر عن فيتش إلى أن الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات سيعتمد على مزيج من زيادة حصص إنتاج النفط واستمرار الزخم القوي في تنويع القطاعات غير النفطية.

وتتوقع فيتش أن يكون النمو الاقتصادي في الإمارات هو الأسرع في المنطقة في عام 2026، إلى جانب السعودية، وتشير التوقعات إلى أن النمو في إمارة أبوظبي سيصل إلى 6.8%، في حين يتوقع أن تحقق إمارة رأس الخيمة نمواً عند 7.7%، مدفوعاً بمشاريع الاستثمار الجديدة.

ويعد التوازن بين الإيرادات النفطية والنشاط غير النفطي هو السمة الأبرز للقوة المالية لدولة الإمارات.

وفي سياق التنويع الاقتصادي، تلعب الكيانات المرتبطة بالحكومة دوراً محورياً في تمويل الإنفاق التنموي والاستثماري في الإمارات، مع تركيز الحكومة على تحسين ميزانياتها العمومية. وستظل المبادرات الحكومية إلى جانب إنفاق الكيانات المرتبطة بالحكومة والاستثمار الخاص، الداعم الأساسي للنمو القوي في القطاع غير النفطي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي هذا التقييم الإيجابي في الوقت الذي يحافظ فيه تصنيف أبوظبي على مستوى «AA»، وتصنيف رأس الخيمة على «A+»، وكلاهما بنظرة مستقرة. وتؤكد فيتش أن تصنيفات دول المنطقة أظهرت مرونة في مواجهة التوترات الجيوسياسية الإقليمية الأخيرة، ما يعكس قدرة الإمارات على التكيف والابتكار في بيئة عالمية متقلبة.