دبي الأولى إقليمياً و12 عالمياً في جذب السياح 2025

احتلت دبي المركز الأول إقليمياً، والثانية عشرة عالمياً، وفقاً لمؤشر أفضل 100 وجهة سياحية للمدن لعام 2025، الصادر عن يورومونيتور إنترناشيونال، بالشراكة مع شركة البيانات لايتهاوس، مدفوعة بأعداد الزوار القوية، والفعاليات الدولية، ونسبة الإشغال العالية في الفنادق الفاخرة ذات الأسعار المعقولة.

وحافظت باريس على المرتبة الأولى، للعام الخامس على التوالي. وبحسب المؤشر، استقبلت باريس أكثر من 18 مليون زائر دولي في عام 2025، مدفوعة ببنيتها التحتية السياحية القوية، وثقافتها النابضة بالحياة، وتركيزها على الاستدامة. وكشف التقرير السنوي إلى أن مدريد، طوكيو، روما، وميلانو، جاءت في المراكز من الثاني إلى الخامس بالترتيب.

ودخلت 8 مدن من خمس دول من الشرق الأوسط وأفريقيا قائمة أفضل 100 وجهة، ما يسلط الضوء على التقدم الاستراتيجي للمنطقة. وتصدرت دبي المدن في المنطقة، حيث جذبت الزوار من الهند والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا، تليها أبوظبي والدوحة، اللتان تدفعان النمو الإقليمي في السياحة والبنية التحتية. ومن المتوقع أن تعمل تأشيرة السياحة الخليجية الموحدة، على تعزيز الترابط، وتقوية الريادة في مجال السياحة.

وأشار التقرير إلى استمرار نمو أعداد السياح الدوليين في عام 2025، بقيادة الأداء الإقليمي القوي. وسجلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى ارتفاع بنسبة 10 %، تليها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 7 %. وتصدرت بانكوك القائمة بـ 30.3 مليون زائر، تليها هونغ كونغ ولندن وماكاو.

وقد غذى هذا الزخم تسهيلات التأشيرات، والترقيات الكبيرة في البنية التحتية، والفعاليات الثقافية والرياضية البارزة، ما عزز الترابط وحسن تجارب الزوار.