دبي وجهة عالمية لجذب الاستثمارات والثروات

رسخت دبي مكانتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات والثروات، بفضل بيئتها الداعمة للأعمال، ونظامها الضريبي المحفز وسوق العقارات الفاخرة المزدهرة، وتنوع فرص الاستثمار والأعمال.

وأصبحت الإمارة وجهة جاذبة للعائلات فائقة الثراء في آسيا والعالم، من الباحثين عن وجهات جديدة تضمن لهم الأمان والاستقرار والفرص الاستثمارية.

ووفق مشاركين في منتدى «ميزة الإمارات: لماذا تواصل دبي جذب ثروات آسيا؟»، الذي عقد في سنغافورة، ونظمته «Hubbis» لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة في آسيا، فإن دبي لم تعد مجرد وجهة سياحية أو تجارية، بل أصبحت وجهة للأثرياء. وتوقع أن تستمر دبي في جذب الاستثمارات العقارية خلال 2025 و2026، بفضل المشاريع الجديدة والأحياء الراقية التي تلبي احتياجات الأثرياء.

ولفت المشاركون إلى الدوافع الاستراتيجية وراء انتقال العائلات الثرية للإمارات، وخاصة دبي التي أصبحت مركزاً للمكاتب العائلية العالمية، بفضل نظام الإقامة الذهبية، والنظم الضريبية، والخدمات المصرفية المتقدمة.

وأكد المشاركون أن دبي لم تعد خياراً ثانوياً، بل أصبحت جزءاً أساسياً من استراتيجيات التنويع للعائلات الثرية، بفضل بيئتها القانونية المرنة، وفرص الاستثمار المتعددة، والبنية التحتية المتطورة.