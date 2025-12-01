زيادة أسعار الوقود 7 فلوس في ديسمبر

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود زيادة طفيفة في أسعار البنزين بمقدار 7 فلوس، بينما ارتفع الديزل بمقدار 8 فلوس لكل لتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر الماضي.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من اليوم الأول من ديسمبر، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 7 فلوس من 2.63 درهم في نوفمبر الى 2.70 درهم في ديسمبر، كما صعد لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 7 فلوس من 2.51 درهم في نوفمبر إلى 2.58 درهم في ديسمبر، وكذلك صعد سعر لتر بنزين «إي بلس» «91» بمقدار 7 فلوس من 2.44 درهم في نوفمبر إلى 2.51 درهم في ديسمبر، بينما ارتفع سعر الديزل بمقدار 8 فلوس لكل لتر من 2.67 درهم في نوفمبر إلى 2.85 درهم في ديسمبر.

كانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل في شهر نوفمبر 2025 بمقدار يتراوح بين 14 و15 فلساً في البنزين، وبنسبة نزول تصل إلى 5.6% مقارنة بأسعار شهر أكتوبر 2025، بينما تراجع الديزل بمقدار 4 فلوس للتر.

وشهدت أسعار الوقود بكل مشتقاتها انخفاضات ملحوظة خلال الشهور العشرة الماضية من عام 2025 مقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي. ويأتي الاستقرار الذي سجلته أسعار الوقود عند معدلات منخفضة، بعد أن كانت سجلت استقراراً مماثلاً وعند حدود سعرية متقاربة خلال شهور مايو ويوليو وسبتمبر 2025. ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والبنية التحتية بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.