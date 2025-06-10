ماجد جلفار يقود أعمال «دويتشه بنك» في الإمارات

أعلن «دويتشه بنك» إعادة تعيين ماجد جلفار ليتولى قيادة عملياته في دولة الإمارات، وهي واحدة من الأسواق الدولية التي يستهدفها البنك الألماني للتوسع في الفترة المقبلة. وسيشغل جلفار منصب الرئيس التنفيذي الإقليمي للبنك في الإمارات، إضافة إلى توليه مسؤولية إدارة الأعمال المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأفاد البنك بأن جلفار، من مقره في دبي، سيقود استراتيجية أعمال الشركات في كافة أنحاء المنطقة، كما سيكون مسؤولاً عن الأنشطة المحلية لـ«دويتشه» عبر جميع أقسام البنك وكياناته. وينضم جلفار مجدداً إلى البنك قادماً من شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، التي عمل فيها منذ عام 2019. وأمضى جلفار ما يقرب من 14 عاماً في «دويتشه بنك»، إضافةً إلى عمله لفترات محددة في بنك «الإمارات دبي الوطني» وبنك «إيه بي إن أمرو».

ويحل جلفار محل كيس هوفينغ، الرئيس التنفيذي لـ«دويتشه بنك» في الإمارات، والذي تقاعد في وقتٍ سابق من هذا العام. وتأتي هذه الخطوة في ظل تعزيز «دويتشه بنك» حضوره في الإمارات، حيث حصل «دويتشه بنك» مؤخراً على ترخيص فرع جديد في المركز المالي بالعاصمة أبوظبي.