توسيع نطاق الشراكة بين «سند» و«جال»

تواصلت أمس فعاليات الدورة السابعة من معرض أبوظبي للطيران 2024، بحضور مجموعة من كبار الشخصيات وروّاد قطاع الطيران.

وشهد اليوم الثاني إعلان مجموعة سند، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، وشركة جلوبال إيروسبيس لوجيستكس «جال»، إبرام اتفاقية جديدة بقيمة 73.5 مليون درهم، بهدف توسيع نطاق شراكتهما طويلة الأمد في مجال الصيانة والإصلاح والعَمرة.

وبموجب الاتفاقية توفر «سند» خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة الشاملة لمحركات إضافية من نوع «ترينت 700» من «رولز رويس» التي تُشغل أسطول ناقلات الوقود متعددة المهام نوع إيرباص A330.

وتستفيد الشراكة من التقنيات الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة ومنشأة متطورة لضمان عمليات الصيانة الفعالة للمحركات وتقليل وقت التوقف عن العمل وزيادة موثوقية الأسطول. وترفع الاتفاقية القيمة الإجمالية للشراكة بين «سند» و«جال» منذ عام 2021 إلى أكثر من 220 مليون درهم.

وقال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «سند»: تعكس شراكتنا مع «جال» التزامنا القوي والمشترك بتطوير قدرات قطاع الطيران في دولة الإمارات. ونحن ندفع قدماً برؤية أبوظبي بأن تكون مركز طيران مستدام.

وقال محمود الهاملي، الرئيس التنفيذي لشركة «جال»: يشكل تعاوننا مع «سند» خطوة جوهرية في دعم أسطول ناقلات الوقود متعددة المهام ضمن برنامج الخدمات اللوجستية القائمة على الأداء الخاص بشركة «جال»، ويُسهم تواجد «سند» المحلي بشكل كبير في تحقيق مزايا عديدة في الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة وسرعة الاستجابة.

ومن خلال هذا التعاون، تحرز «سند» و«جال» تقدماً كبيراً في مجال تطوير القدرات والمواهب المحلية وتعزيز البنية التحتية لقطاع الطيران الحيوي في الدولة، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات.

طائرة ثنائية

وتستعرض شركة «بلاك شيب» الإيطالية المتخصصة في تصميم وتصنيع الطائرات في المعرض الطائرة «Gabriél BK160-200»، وهي طائرة متعددة الاستخدامات، وهي طائرة ثنائية المقعد بمحرك مكبسي وهيكل مصنوع بالكامل من المواد المركبة، وتعتمد على معدات هبوط قابلة للسحب.

ويسلط المعرض الضوء على الابتكار في قطاع الطيران من خلال عرض أحدث طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) والتقنيات الجوية الصديقة للبيئة.

كما تشهد الفعاليات مشاركة منظمة نساء في الطيران (فرع الشرق الأوسط)، للحديث عن أهمية تعزيز مشاركة المرأة في قطاع الطيران بالشرق الأوسط.



