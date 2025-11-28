20 مليار دولار استثمارات (أدنوك للغاز) في مشاريع النمو حتى 2029

أكدت فاطمة النعيمي الرئيس التنفيذي لـ(أدنوك للغاز) أن استثمارات «أدنوك للغاز» تصل إلى 20 مليار دولار في مشاريع النمو حتى عام 2029.

وكشفت - خلال إحاطة إعلامية في أبوظبي - أن مشروع «استدامة» الذي أطلقته شركة أدنوك وتنفذه حالياً «أدنوك للغاز» سوف يسهم في وصول الغاز إلى إمارة الشارقة والمناطق الشمالية عبر شبكة أنابيب وخطوط تبدأ من أبوظبي إلى مختلف إمارات الدولة وتوقعت اكتمال المشروع وبدء التشغيل العام المقبل. وأكدت الرئيس التنفيذي لـ(أدنوك للغاز) أن الشركة تركز على السوق المحلي لما به من فرص نمو كبيرة وطلب متزايد على الغاز بدعم من التوسع الصناعي والنشاط الاقتصادي المتزايد، مشيرة إلى أن جميع الصناعات الثقيلة تعتمد على إمدادات الشركة من الغاز.

وأوضحت أن برنامج النفقات الرأسمالية يسير وفق الجدول الزمني المحدد، مستهدفاً تحقيق زيادة بنسبة 30% في القدرة الإنتاجية لمعالجة الغاز والسوائل خلال الفترة 2023 ـ 2029.

وأضافت أنه في إطار مشاريع «أدنوك للغاز» الحالية، بلغت النفقات الرأسمالية للشركة خلال الربع الثالث من عام 2025 نحو 827 مليون دولار، مسجلة زيادة قوية بنسبة 64% على أساس سنوي.

وأشارت إلى أنه يجري حالياً تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية، من بينها المرحلة الثانية من «مشروع تطوير الغاز المتكامل» و«مشروع تطوير الغاز الغني»، ومشروع «ميرام» لتسريع استرداد وتسييل الإيثان ومشروع «الرويس للغاز الطبيعي المسال»، مما يضيف طاقة إنتاجية كبيرة لدعم النمو.

حبشان

وأكدت فاطمة النعيمي أهمية انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس إدارة «أدنوك» مؤخراً في غرفة التحكم بالعمليات في مجمع حبشان. وقالت: لم يسبق أن عقد اجتماع لمجلس إدارة مجموعة أدنوك في أي من المواقع سابقاً، لكن جرى عقد آخر اجتماع للمجموعة مؤخراً في حبشان، ما يعطي دلالة رمزية كبيرة عبر التواجد في هذا المكان، الذي يضم غرف العمليات التي تزود الدولة بالطاقة.

وأعلنت «أدنوك للغاز» أمس توقيع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي بقيمة تتراوح بين 12.85 و15.42 مليار درهم مع شركة «إمستيل»، التي تعد واحدة من أكبر الشركات المتكاملة لإنتاج الحديد الصلب ومواد البناء في المنطقة. وتنص الاتفاقية، التي تسري لمدة عشرين عاماً تبدأ اعتباراً من 1 يناير 2027، على ضمان إمدادات مستقرة وموثوقة من الغاز الطبيعي منخفض الانبعاثات لدعم عمليات «إمستيل» وتعزيز نموها المستقبلي. وتمثل الاتفاقية إنجازاً مهماً يرسخ الشراكة طويلة الأمد بين «أدنوك للغاز» و«إمستيل»، وتؤكد التزام الطرفين بالمساهمة في دعم النمو الاقتصادي المستدام في الإمارات.