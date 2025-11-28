20 مليار دولار استثمارات لـ«أدنوك للغاز» بمشاريع النمو حتى 2029

أكدت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن استثمارات الشركة تصل إلى 20 مليار دولار في مشاريع النمو حتى عام 2029.

وكشفت -خلال إحاطة إعلامية في أبوظبي- أن مشروع «استدامة»، الذي أطلقته شركة أدنوك وتنفذه حالياً «أدنوك للغاز»، سوف يسهم في وصول الغاز لإمارة الشارقة والمناطق الشمالية عبر شبكة أنابيب وخطوط تبدأ من أبوظبي لمختلف إمارات الدولة، وتوقعت اكتمال المشروع وبدء التشغيل العام المقبل.

وأكدت الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز» أن الشركة تركز على السوق المحلي لما به من فرص نمو كبيرة وطلب متزايد على الغاز بدعم من التوسع الصناعي والنشاط الاقتصادي المتزايد، مشيرة إلى أن جميع الصناعات الثقيلة تعتمد على إمدادات الشركة من الغاز.

ويسيربرنامج النفقات الرأسمالية وفق الجدول الزمني المحدد، مستهدفاً تحقيق زيادة بنسبة 30% في القدرة الإنتاجية لمعالجة الغاز والسوائل خلال الفترة 2023 - 2029.

وأضافت أنه في إطار مشاريع «أدنوك للغاز» الحالية، بلغت النفقات الرأسمالية للشركة خلال الربع الثالث 2025 نحو 827 مليون دولار، بزيادة قوية نسبتها 64% على أساس سنوي.

ويجري حالياً تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية، من بينها المرحلة الثانية من «مشروع تطوير الغاز المتكامل» و«مشروع تطوير الغاز الغني»، ومشروع «ميرام» لتسريع استرداد وتسييل الإيثان ومشروع «الرويس للغاز الطبيعي المسال»، ما يضيف طاقة إنتاجية كبيرة لدعم النمو.

وأكدت أهمية انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس إدارة «أدنوك» أخيراً في غرفة التحكم بالعمليات في مجمع حبشان. وقالت: «لم يسبق أن عقد اجتماع لمجلس إدارة مجموعة أدنوك في أي من المواقع سابقاً، لكن جرى عقد آخر اجتماع للمجموعة أخيراً في حبشان، ما يعطي دلالة رمزية كبيرة عبر التواجد في هذا المكان، الذي يضم غرف العمليات التي تزود الدولة بالطاقة.