سوق دبي يستعيد نغمة الارتفاعات من جديد

أقفل مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً، بنسبة 0.1%، عند مستوى 5815 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 445 مليون درهم، فيما أقفل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية منخفضاً، بنسبة 0.3%، عند مستوى 9705 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 2.3 مليار درهم.

سوق دبي

وفي سوق دبي أقفل سهم طلبات مرتفعاً بنسبة 1% عند 0.894 درهم، وارتفع سهم أليك بنسبة 2.8% عند 1.45 درهم، مسجلاً أعلى إغلاق منذ الإدراج، بينما ارتفع سهم العربية للطيران بنسبة 3.4% عند 4.33 دراهم، مسجلاً أعلى إغلاق منذ الإدراج.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً في دبي، سهم دبي للمرطبات بنسبة 10.66% وأجيليتي للمخازن 3.6% وبنك دبي التجاري 3.07%، كما ارتفع سهم أليك القابضة بنسبة 2.8% وسهم تاكسي دبي بنسبة 2%.

فيما كان الأكثر انخفاضاً، سهم بنك الإمارات للاستثمار بنسبة 3.09% واكتتاب القابضة 4.54% وسلامة 2.79% والفردوس القابضة 2.54%.

وانخفض سهم إعمار العقارية بنسبة 0.4% عند 13.20 درهماً، بينما انخفض سهم الإثمار القابضة بنسبة 1.9% عند 0.265 درهم، في حين انخفض سهم شعاع كابيتال بنسبة 1.6% عند 0.239 درهم.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم دريك اند سكل، منخفضاً بنسبة 1.6% عند 0.310 درهم، وبتداولات تجاوزت 97 مليون سهم.

أبوظبي

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفعت أسهم أسمنت الخليج بنسبة 3.15% ومجموعة أغذية 3.13% والوطنية للسياحة والفنادق 1.6% وشميران الإمارات 1.33%.

وكانت الأسهم الأكثر تراجعاً، عنان للاستثمار 10% وأبوظبي الوطنية للتكافل 9.9% وغذاء القابضة 9.3% والخليج الاستثمارية 5.6%.

أقفل سهم إشراق للاستثمار منخفضاً بنسبة 1%، بينما انخفض سهم تو بوينت زيرو بنسبة 1.5% عند 2.60 درهم، بينما انخفض سهم طاقة بنسبة 2.9% عند 3.47 دراهم.

وانخفض سهم دانة غاز بنسبة 2.6%، ويشار إلى أن شركة دانة غاز أعلنت توقف عملياتها الإنتاجية مؤقتاً في خورمور بكردستان العراق نتيجة تعرضه لاعتداء، بينما أعلنت طاقة استحواذها على محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه بالتعاون مع دوبال.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم أبوظبي الوطنية للفنادق مرتفعاً بنحو 1% عند 0.424 درهم، وبتداولات تجاوزت 37 مليون سهم.

البورصات العربية

وشهدت أغلب البورصات العربية تحركات عرضية في جلسة أمس، حيث ارتفع مؤشر بورصة تاسي السعودية هامشياً بنسبة 0.05%، ومؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.17%، فيما استقر مؤشر بورصة مسقط دون تغيير، بينما تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.42% ومؤشر بورصة الكويت 0.30%.

السعودية

أنهى مؤشر السوق الرئيسية – تاسي، الجلسة على ارتفاع طفيف بحوالي 5 نقاط ليغلق عند 10641 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.4 مليارات ريال.

وارتفع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بأقل من 1% عند 24.63 ريالاً، و95.85 ريالاً، على التوالي. وصعدت أسهم الأهلي، ودار الأركان، وعلم، والبحري، وصناعات كهربائية، والحفر العربية، ولوبريف، وكاتريون، وسال، والحمادي، بنسب تتراوح بين 1 و4%.

في المقابل، هبط سهم أكوا باور، بنسبة 2%، وأغلق سهم سابك، عند 55.15 ريالاً (-1%). وتصدر سهم سينومي ريتيل، الشركات المنخفضة بنسبة 6%، وتراجع سهم مجموعة تداول، بنسبة 3% عند 168.40 ريالاً.

مصر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات الجلسة، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 5.1 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.850 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 40039 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 49449 نقطة.

وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 18104 نقاط، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4448 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 12244 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 16223 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 4211 نقطة.

الأردن

اختتمت البورصة الأردنية التعاملات على انخفاض محدود وسط مضاربات في أسهم قيادية وقيمة تداول جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم أمس منخفضاً بنسبة 0.09% إلى 3422.93 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 9.7 ملايين دينار (13.6 مليون دولار)، وانخفض سهم البنك العربي 1.28% وسهم مناجم الفوسفات 0.51% وسهم مصفاة البترول 0.88% لكن سهم البوتاس العربية ارتفع 0.79%.