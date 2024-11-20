«لوكاد» تجمع 9 ملايين دولار للتوسع في الإمارات



قالت شركة (لوكاد) الناشئة في مجال الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية الأربعاء إنها جمعت تسعة ملايين دولار في إطار سعيها للتوسع في الإمارات والسعودية في الربع الرابع.



وفي حين لم تكشف الشركة عن التقييم التي تم بناء عليه جمع التمويل، قال مصدر مطلع إنه كان عند نحو 60 مليون دولار.



تكتسب جولة التمويل أهمية كونها تأتي وسط ازدهار سوق التجارة الإلكترونية بعد جائحة كوفيد-19 التي أدت لتحفيز الطلب على خدمات لوجستية قوية.



ويجتذب استخدام الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في خدمات التجارة الإلكترونية استثمارات من الشركات التي تتطلع إلى تحسين العمليات وتوفير التكاليف.



وتخطط لوكاد لاستخدام التمويل لتحسين خصائصها المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتطوير تحليلات أفضل للطلب والمخزون.



وتوفر لوكاد الخدمات اللوجستية بما في ذلك تنفيذ الطلبات والتخزين وإدارة المخزونات.



ويتكامل المحرك اللوجستي للشركة، وهو عبارة عن منصة برمجية تعتمد على السحابة، مع منصات تجارة إلكترونية بما يتيح لها الاستخدام الأكفأ للمخزونات وإدارة التسليم. وتمكنت الشركة الناشئة من جمع 11 مليون دولار في جولة تمويل العام الماضي.



ومنذ ذلك الحين، قالت لوكاد إنها وسعت حضورها في السوق ولديها الآن أكثر من 300 عميل في أنحاء جنوب شرق آسيا وأستراليا.