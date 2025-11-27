دبي تتصدر في جاذبية الودائع المصرفية

لامس الرصيد التراكمي للودائع في بنوك دبي مستوى 1.5 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث من 2025 متصدرة جاذبية الودائع المصرفية في السوق المحلي لعشرة أشهر متوالية، واستحوذت بنوك الإمارة 47% على إجمالي الودائع المصرفية في الإمارات.

وبحسب بيانات المصرف المركزي، أضافت بنوك دبي نحو 183 مليار درهم ودائع جديدة، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر، فيما ارتفعت أصولها أول 9 أشهر 13%، ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.288 تريليون درهم في سبتمبر مقابل 2.024 تريليون بنهاية 2024.

وارتفع الائتمان الممنوح من بنوك دبي بأعلى معدل محلياً بحوالي 15.4% أول 9 أشهر، كما حققت نمواً قياسياً محلياً في رصيد الاستثمارات 16.4% منذ بداية العام، ترفع رصيدها التراكمي إلى 333.1 مليار درهم نهاية سبتمبر.

وأوضحت البيانات أن أصول بنوك أبوظبي قاربت على 2.5 تريليون درهم، وبلغ رصيد الاستثمارات 425.5 مليار درهم، والودائع 1.431 تريليون درهم. وبلغ رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى 412.4 مليار درهم، ورصيد الودائع 267 مليار درهم، وبلغ رصيد الائتمان 215.3 مليار درهم، في حين بلغ رصيد الاستثمارات 70.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر.

47 %

حصة بنوك الإمارة من إجمالي الودائع في الإمارات

183

ملياراً ودائع جديدة منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر