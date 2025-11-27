متسوقو الإمارات ينفقون 2.7 مرة أكثر من متوسط المنطقة خلال «الجمعة البيضاء»

ينفق المتسوقون في الإمارات ما يعادل 2.7 مرة أكثر لكل طلب مقارنة بمتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في موسم الجمعة البيضاء. ووفقاً لتقرير مشترك صادر عن منصة Flowwow المختصة في سوق الهدايا.

وشركة «أدميتاد» لتقنيات التسويق، ينظر المستهلكون في الإمارات إلى الجمعة البيضاء فرصة للاستثمار الأكثر كفاءة في منتجات عالية القيمة تعزز جودة الحياة اليومية وتقدم قيمة معنوية، ما يسهم في دفع التجارة الإلكترونية بالمنطقة للوصول إلى 80 مليار دولار بحلول 2029.

وأظهرت الجمعة البيضاء خلال السنوات الأخيرة أداء قوياً ومتسقاً عبر المنطقة، ما يؤكد أهميتها كونها من أبرز مواسم التسوق في العام. وكشف تحليل لنحو 4.5 ملايين طلب خلال مبيعات نوفمبر 2023 و2024 عن نمو نسبته 10% في المشتريات عبر الإنترنت.

فيما شهدت الجمعة البيضاء ذروة أكبر بارتفاع القيمة الإجمالية للبضائع بنسبة 40% وزيادة حجم الطلبات بنسبة 20%. وأشارت الدراسة أيضاً إلى ارتفاع متوسط قيمة الطلبات في المنطقة عام 2024.

فقد ارتفع متوسط قيمة الطلب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 33.5 دولاراً إلى 38 دولاراً مقارنة بـ 2023. ومن أبرز النتائج أن متوسط إنفاق المستهلك في الإمارات هو الأعلى على مستوى المنطقة، ما يعكس توجهاً أوسع نحو المشتريات القائمة على القيمة.

وبين جميع أسواق المنطقة، ينفق المتسوقون في الإمارات ما يعادل 2.7 مرة أكثر لكل طلب مقارنة بمتوسط المنطقة، مع ارتفاع متوسط قيمة الطلب من 95 دولاراً إلى 103 دولارات.

وفي الوقت نفسه استخدم 14% فقط من المستهلكين القسائم، فيما اختار 21% شراء منتجات توفر عروض الاسترداد النقدي ومكافآت الولاء. ويظهر هذا التحول بوضوح في الفئات الأعلى إنفاقاً.

حيث تصدرت الإلكترونيات (+22%) والأزياء (+21%) المبيعات. تلتها قطاعات تركز على المنزل والعائلة، ما يبرز توجهاً نحو الاحتياج والارتباط بالحياة اليومية، وسجلت قطاعات الرياضة والترفيه نمواً بنسبة 5%.

وكذلك الجمال والصحة (5.4%)، ومستلزمات الأطفال (5.5%)، والسيارات وقطع الغيار والإكسسوارات (6%)، والألعاب والهوايات (6.5%)، وأخيراً فئة منتجات المنزل والحديقة بنسبة 18%. برزت الجمعة البيضاء كونها فترة تجزئة رئيسية ضمن موسم الأعياد في الإمارات مع ارتفاع قيمة المبيعات بنسبة 96% وزيادة عدد الطلبات بنسبة 72%. كما ارتفع متوسط قيمة الطلب في الإمارات 3% إلى 350 درهماً.