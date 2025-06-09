«العيد» يرفع مبيعات الذهب في دبي 10 %

تشهد مبيعات الذهب في دبي إقبالاً كبيراً، سواء من السياح أو المقيمين، حيث تعد دبي أكبر الأسواق العالمية لتجارة الذهب والمجوهرات.

وعلى الرغم من زيادة أسعار الذهب في شهر مايو الماضي بنسبة 17%؛ فقد شهدت أسواق دبي ارتفاعاً في نسبة مبيعاته خلال فترة عيد الأضحى بنسبة 10% مقارنةً بالعام الماضي، بحسب تصريحات توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة «مجموعة الذهب والمجوهرات» في دبي لـ«البيان».

وقال توحيد عبدالله: «لاحظنا زيادة في أعداد المشترين من دول آسيا بنسبة 2%.

أما من حيث المشغولات الذهبية، فقد رجحت كفة السلاسل الطويلة «المرية» والعقد الطويل، وتشكيلات القلوب والخواتم والأطقم الكاملة، والتي تحمل كلها الطابع الإماراتي المحلي.

ومن حيث فئات المشترين وجدنا أكثرهم من الشباب المقبلين على التخرج في المدارس والجامعات، حيث تزاد نسبة المشتريات للفئة العمرية ما بين 18 و25 سنة وغالباً ما تؤخذ على سبيل الهدايا».

وأضاف: تتأثر مبيعات الذهب بالعادات الثقافية والاجتماعية وترتبط الأعياد بالهدايا العائلية، تضاف إليها الاحتفالات بالتخرج، لذا نجد خلال أيام العيد الثلاثة تخفيضات بالمحال على هذه الهدايا مقارنةً بالأيام العادية من دون انتظار لموسم التصفيات.

وأوضح أنه لا ينكر أحد تقلبات الأسعار عموماً، وأسعار الذهب خصوصاً على مستوى العالم، إلا أن موسم العيد يسهم دائماً في تعزيز مكانة دبي كمركز إقليمي وعالمي لتجارة الذهب؛ حيث باتت هذه التقلبات مألوفة ولم يعد تأثيرها قوياً كما كان سابقاً لدى المشتري الذي صار يتعايش معها، ولذلك أصبح أقل تردداً في اتخاذ قرار بالشراء، ولا سيما في الأعياد التي يتحقق خلالها ارتفاع ملحوظ في المبيعات بنسبة تتراوح بين 3% و5%، وخصوصاً في المصوغات من الصناعة المحلية؛ لما تقدمه من منتجات جديدة ومرتبطة في أشكالها بالتراث الإماراتي والخليجي والعربي عموماً.

وتشمل مبيعات الذهب في دبي مجموعة واسعة من المنتجات، من المجوهرات إلى السبائك والعملات الذهبية، ما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين والباحثين عن الهدايا.