الإمارات تستهدف التجارة مع أفريقيا لتحقيق الأمن الغذائي

تخطط الإمارات، أكبر شريك تجاري لدول جنوب الصحراء الأفريقية بعد الصين، لتوسيع تجارتها مع أفريقيا بهدف تعزيز الأمن الغذائي والاستفادة من النمو السريع لبعض اقتصادات القارة.

واستثمرت الإمارات بالفعل في قطاعات بالقارة تتراوح بين الزراعة والطاقة المتجددة والموانئ، ووسعت صناعات الخدمات، مثل شركات الطيران، في القارة، بحسب «بلومبيرغ».

وقال معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة: «تبدو الفرصة في أفريقيا أفضل من الاستثمار في الأسواق الناضجة أو الأسواق التي تتدهور. من الصعب جداً على الأسواق الأخرى أن تنافس الفرص الأفريقية من وجهة نظري».

وتعد الإمارات من بين الدول التي انضمت إلى كبار المستثمرين في أفريقيا. ووفقاً للهاجري، استثمرت الإمارات نحو 119 مليار دولار في أفريقيا بين عامي 2020 و2024.

وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن التجارة الثنائية مع منطقة جنوب الصحراء تجاوزت 75 مليار دولار العام الماضي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ المسجل قبل عقد من الزمان.

وقال الهاجري في مقابلة أجريت على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ مؤخراً، إن الإمارات تناقش التوقيع على ما يسمى باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشأن التجارة مع عدد من الدول الأفريقية، لتضاف إلى الاتفاقيات الموقعة مع دول مثل موريشيوس والمغرب وأفريقيا الوسطى.

تسعى الإمارات إلى مضاعفة التجارة الثنائية العالمية إلى 4 تريليونات دولار بحلول 2031. وقال الهاجري: «تعتبر استراتيجية الأمن الغذائي نقطة تركيز رئيسية عندما يتعلق الأمر بأفريقيا. نريد النظر إلى الموارد، ونريد النظر إلى الخدمات اللوجستية وربط قطاع الطيران والموانئ لدينا بأفريقيا».