«بيتر هومز»: 55% من مستأجري دبي يخططون لشراء عقار خلال 3 سنوات مقبلة

كشف تقرير Future Living Report 2025 الصادر عن Betterhomes صورة دقيقة عن تحولات سلوك السكان في دبي، وسلوك المستأجرين تحديداً، الذين باتوا يتجهون بقوة نحو تملك المنازل خلال السنوات القريبة المقبلة، وبحسب التقرير، فإن 55% من المستأجرين يخططون لشراء عقار في دبي خلال فترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وهي النسبة الأعلى في قراءات السنوات الأخيرة، ما يعكس درجة غير مسبوقة من الثقة في السوق، ورغبة واضحة في التحول من الإيجار إلى الملكية.

ويعتمد التقرير على مسح شمل شرائح واسعة من السكان في الإمارة، وهو ما وفر مجموعة من المؤشرات المفصلة حول الدخل، والسلوك السكني، وتفضيلات المعيشة، والعوامل التي تدفع السكان للتفكير بجدية في شراء عقارات جديدة.

الدخل والفئة العمرية

وتظهر أنماط دخل الأسر تمييزاً واضحاً بين المستأجرين ومالكي المنازل، في المتوسط، يبلغ دخل مالكي المنازل الشهري 45.000 درهم مع ميل التمثيل نحو الفئات العمرية الأكبر (45 عاماً فأكثر).

بينما يميل المستأجرون إلى التواجد في شرائح الدخل الأدنى، وخصوصاً أقل من 30.000 درهم، مع وجود نسبة كبيرة منهم في الفئات العمرية الأصغر (18-34 عاماً).

يمكن أن تعزى هذه الفجوة إلى عوامل رئيسية عدة، إذ غالباً ما يرتبط امتلاك المنزل باستقرار مالي أكبر، والذي يتطور عادة بمرور الوقت من خلال التقدم الوظيفي، والأسر ذات الدخل المزدوج، والأصول المتراكمة.

بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يكون لدى الأفراد الأكبر سناً مدخرات راسخة، والقدرة على الوصول إلى الائتمان، والتخطيط المالي طويل الأجل - وكل ذلك يساهم في ارتفاع دخل الأسرة والقدرة على الاستثمار في العقارات.

الملكية الجزئية

كما يبرز التقرير مجموعة إضافية من المؤشرات اللافتة، وفي مقدمتها ارتفاع الوعي بالملكية الجزئية المدعومة بالبلوكتشين، إذ قال 37% من المشاركين إنهم سمعوا بها، فيما كشف 6% فقط أنهم استثمروا فعلياً في هذا النوع من الملكية.

هذا الاتجاه يشير إلى أن نماذج الاستثمار البديلة في القطاع العقاري بدأت تحجز مكانها تدريجياً، رغم أنها ما زالت في مراحل تبني مبكرة.

معدل الإيجارات

وتظهر البيانات المتعلقة بسلوك المستأجرين أن الإيجارات تشكل محوراً رئيسياً في قراراتهم المستقبلية، حيث يتوقع 55% من المستأجرين زيادة في الإيجار بمعدل 5–10% في الدورة المقبلة، بينما يرى 7% فقط أن الإيجارات مبالغ فيها، مقابل 29% يعتبرونها عادلة، وفي حال ارتفاع الإيجارات بشكل كبير، يقول 69% من المستأجرين إنهم قد يفكرون في الانتقال إلى منطقة جديدة وهو مؤشر يعكس حساسية السوق تجاه الأسعار، وتأثيرها المباشر على قرار الشراء.

الاستقرار

من جهة أخرى، يوضح التقرير أن الاستقرار أصبح عاملاً مركزياً في قرارات السكن، فعلى سبيل المثال، يخطط السكان للبقاء في دبي لفترات أطول من السنوات السابقة، إذ بلغ متوسط مدة الإقامة المتوقعة 10.7 سنوات للمستأجرين و10.9 سنوات للملاك، ما يشير إلى أن المدينة أصبحت بالنسبة للكثيرين موطناً طويل الأجل، وليس محطة مؤقتة.

الاستثمار العقاري

وتكشف النتائج أن الاتجاه نحو شراء المنازل لا يعود فقط لارتفاع الإيجارات، بل أيضاً لوعي أكبر بقيمة الاستثمار العقاري في دبي، خصوصاً مع استمرار نمو الأسعار في مختلف المناطق، وتظهر بيانات التقرير أن 64% من المستأجرين يتوقعون ارتفاع أسعار العقارات خلال الـ 12 شهراً المقبلة، وهي نسبة تؤكد تصوراً عاماً بأن التملك قد يكون أكثر جدوى على المدى المتوسط مقارنة بالاستمرار في الإيجار.

الشقق مقابل الفلل

كما يستعرض التقرير تفضيلات المستأجرين لأنواع العقارات التي ينوون شراءها، حيث تستحوذ الشقق على النصيب الأكبر من الطلب، تليها الفلل، وتشير البيانات أيضاً إلى أن البريطانيين يمثلون الشريحة الأكثر تخطيطاً للشراء.

ويؤكد التقرير أن الإمارة تتجه نحو مرحلة يصبح فيها التملك خياراً متزايد الجاذبية، مدفوعاً بعوامل تشمل الاستقرار، وارتفاع الدخل النسبي، وتوقعات الأسعار، وتوسع خيارات التمويل والملكية.