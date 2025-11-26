«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تعيد هندسة 14 خدمة و50 عملية تشغيلية

أكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أمس، إعادة هندسة 14 خدمة، و50 عملية تشغيلية، بالإضافة إلى تقليص المستندات والخطوات المطلوبة للحصول على الخدمات بنسبة وصلت إلى 68%.

كما دشنت الوزارة منصة «ZeroX» أول منصة حكومية تفاعلية لقياس أثر تبسيط الإجراءات، وإشراك المجتمع والمتعاملين في تطوير الخدمات. جاء ذلك خلال ملتقى «تصفير البيروقراطية»، الذي نظمته الوزارة في دبي.

وكشفت الوزارة عن نتائج الجولة الأخيرة من برنامج تبسيط الإجراءات، الذي اعتمد على منهجية تحليل شامل لجميع العمليات، واختيار 50 عملية تشغيلية داخلية ذات أولوية لإعادة هندستها، وفق متطلبات استشراف المستقبل الصناعي.

وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تمت هندسة 14 خدمة من خلال تقليل إجراءاتها بنسبة 62%، وخفض الخطوات بنسبة 50%، بالإضافة إلى تقليص المستندات والخطوات المطلوبة للحصول على الخدمات بنسب وصلت إلى 68%.

وأشار إلى انخفاض المستندات المطلوبة للخدمات المحسنة بنسبة 68%، وتحويل خدمات رئيسية مثل شهادة المطابقة، وتصريح الإنتاج الصناعي، وبيان الإفساح الجمركي إلى خدمات مؤتمتة بالكامل دون الحاجة إلى تقديم مستندات عند الطلب.

بالإضافة إلى تعزيز التكامل الحكومي، من خلال الربط الإلكتروني مع 4 جهات جديدة، لتكون حصيلة عمليات الربط الإلكتروني للوزارة مع شركائها 21 عملية، ما يسهم في توفير خدمات أكثر سلاسة وتكاملاً.

وأكد السويدي لـ«البيان»، أن الوزارة استفادت من الدورة الأولي للملتقي التي شهدت فقط 6 عمليات، و في الدورة الحالية تمت زيادة الخدمات إلى 14 خدمة، و50 عملية تشغيلية.

وأكدت سلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، أن منصة ZeroX خطوة متقدمة في التحول من مجرد تحليل الخدمة إلى قياس الأثر الناتج عنها، حيث توفر المنصة أدوات للمراقبة اللحظية لمراحل التصفير، وتتيح للمتعاملين والموظفين التفاعل عبر مختبرات العصف الذهني الرقمية.