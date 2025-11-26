«فلاي دبي» تمدّ أجنحتها لـ 30 وجهة أوروبية وتوفر مليوني مقعد في 2025

واصلت «فلاي دبي» ترسيخ حضورها في القارة الأوروبية عبر استراتيجية توسع مدروسة تستهدف الأسواق غير المخدومة، مسجلة بذلك خطوة نوعية جديدة في تعزيز وجودها الدولي وتوسيع شبكة الربط الجوي من دبي إلى مدن أوروبية ناشئة ومكتظة بالسياح والأعمال.

ومنذ انطلاق رحلاتها الأولى إلى أوروبا عام 2010 نحو مدينة سمارا الروسية، واصلت «فلاي دبي» بناء شبكة خطوطها بوتيرة متسارعة لتخدم اليوم أكثر من 30 وجهة تشمل مدناً رئيسة في أوروبا الشرقية والوسطى والجنوبية.

وخلال العام الجاري من المتوقع أن توفر الناقلة أكثر من مليوني مقعد في اتجاه واحد إلى القارة الأوروبية، في دلالة على الطلب المتنامي على رحلاتها وأسعارها التنافسية التي تدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران والسفر.

وتُظهر بيانات شركة «سيريوم» أن الطاقة التشغيلية لـ«فلاي دبي» في أوروبا نمت بنحو 9% على أساس سنوي، لتستحوذ حالياً على ما يقارب 22% من إجمالي شبكة الناقلة العالمية.

ويعكس هذا النمو المتواصل الدور المحوري الذي تلعبه الأسواق الأوروبية في استراتيجية التوسع الدولي للشركة، خصوصاً في ظل تركيزها على ربط الوجهات غير المخدومة بشكل كافٍ بخطوط مباشرة إلى دبي، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام المسافرين والأعمال على حد سواء.

وحظيت القارة الأوروبية باهتمام خاص ضمن شبكة الناقلة، حيث تعد موسكو (مطار فنوكوفو) أكثر الوجهات ازدحاماً في أوروبا بالنسبة لـ«فلاي دبي»، مع تشغيل ست رحلات يومياً وتوفير نحو 350 ألف مقعد سنوياً.

فيما تعد بوخارست من أبرز الأسواق نمواً في شبكة الشركة، إذ شهدت زيادة سنوية في عدد الركاب بنحو 16% منذ تدشين الخط عام 2012، على أن ترفع الناقلة عدد رحلاتها إليها من ثلاث أسبوعياً إلى ثلاث رحلات يومياً بنهاية الشهر الجاري.

كما عززت «فلاي دبي» حضورها في شرق القارة من خلال إطلاق رحلات مباشرة بين دبي ومدينة ياشي الرومانية، لتصبح الناقلة الإماراتية الوحيدة التي تخدم هذه الوجهة، بواقع رحلتين أسبوعياً.

وفي سبتمبر الماضي أضافت الشركة كيشيناو إلى شبكتها الأوروبية بتردد مماثل، لترسخ مكانتها شركة الطيران الأولى في المنطقة التي تراهن على الأسواق غير المخدومة، والتي تمثل نحو 75% من وجهاتها الأوروبية.

وبموازاة هذا التوسع تخدم «فلاي دبي» حالياً 135 وجهة في 57 دولة، وتتيح الوصول إلى أكثر من 300 مدينة إضافية عبر اتفاقيات التبادل الرمزي والشراكة مع شركات طيران عالمية، من أبرزها شركتا «إيجيان إيرلاينز» اليونانية و«آي تي إيه إيروايز» الإيطالية، اللتان انضمتا مؤخراً إلى قائمة شركائها التي تجاوزت 40 شركة طيران حول العالم.

ويستند هذا النمو إلى سياسة تحديث أسطولها من طائرات بوينغ 737، إذ استلمت الشركة تسع طائرات جديدة خلال العام الجاري، على أن تتسلم ثلاث طائرات إضافية قبل نهاية عام 2025، في إطار خطة التوسع المستمر التي تدعم الكفاءة التشغيلية والقدرة على تلبية الطلب المتزايد.