17.6 تريليون درهم تحويلات مالية بالإمارات خلال 9 أشهر بنمو 23%

ناهزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع لمصرف الإمارات المركزي 17.6 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي بأن معدل التحويلات في تلك الفترة من العام الجاري كان أعلى بقيمة 3.3 تريليونات درهم وبنسبة نمو 23% مقارنة بإجمالي التحويلات التي تمت في الفترة نفسها من عام 2024 والبالغ إجماليها 14.3 تريليون درهم.

ووفق بيانات التحويلات ظلت التحويلات ما بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 60% بقيمة ناهز 10.5 تريليونات درهم محققة نمواً قدره 16.6% بحوالي 1.5 تريليون درهم إضافية عن الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغ إجمالي تحويلاتها 9 تريليونات درهم.

في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 40% وبإجمالي ناهز 7.1 تريليونات درهم بنمو أيضاً 34% عن مثيلتها في الفترة نفسها من 2024 التي بلغ إجماليها 5.3 تريليونات درهم.

على صعيد آخر أظهرت مؤشرات المركزي بأن القطاع المصرفي شهد مقاصة ما يتجاوز 17 مليون شيك خلال الأشهر التسعة بقيمة إجمالية تجاوزت تريليون درهم.