«دبي القابضة» تدرس طرح وحدتي العقارات التجارية والسكنية

تدرس مجموعة «دبي القابضة»، خططاً لإدراج وحدتي العقارات التجارية والسكنية التابعتين في سوق دبي المالي، سعياً للاستفادة من طفرة سوق العقارات في دبي.

وتنظر المجموعة في جمع مراكز التسوق والأصول التجارية الأخرى في شركة واحدة ربما تدرج أسهمها بالبورصة، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، كما تعكف على جمع المشاريع العقارية السكنية تحت صندوق استثمار عقاري يشمل العقارات السكنية، بحسب ما كشفته «بلومبيرغ» الشهر الماضي.

وينتظر طرح صندوق الاستثمار العقاري للوحدات السكنية في سوق دبي المالي في مطلع العام المقبل، وبعدها شركة العقارات التجارية، بحسب الأشخاص المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المعلومات.

وتعد «دبي القابضة» واحدة من أكبر شركات الاستثمار في الإمارة، حيث تملك أصولاً تبلغ قيمتها 265 مليار درهم، تشمل فنادق فاخرة ومتنزهات ترفيهية، كما أطلقت علامة تجارية جديدة لمحفظة مشروعاتها السكنية التي تضم 40 ألف منزل في الآونة الأخيرة، بعد ضم شركتي التطوير العقاري «نخيل» و«ميدان».

لا تزال المحادثات جارية، ولم يتخذ أي قرار نهائي بشأن نسبة الأسهم، والموعد، والتقييمات، وينسق مصرف «بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال» عملية إدراج صندوق الاستثمار العقاري بالتعاون مع بنكي «مورغان ستانلي» و«سيتي غروب».

فيما يعمل «بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال» مع «إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان» على تفاصيل صفقة طرح الأصول العقارية التجارية، بحسب الأشخاص المطلعين.

وتأتي المحادثات وسط الطفرة في سوق دبي العقاري، حيث جذب معدل الضرائب المنخفض ونظام التأشيرات المشجع عدداً كبيراً من الأثرياء والخبراء الماليين ورجال الأعمال على الإمارة.

وارتفعت أسعار المنازل في الإمارة على مدى 17 ربعاً متتالياً، كما يستمر الانتعاش الكبير في نشاط تأجير المكاتب.

سيدعم الإدراجان جهود دبي في تعزيز أسواق المال، حيث طرحت دبي أسهماً في عدة شركات مملوكة للحكومة خلال السنوات الماضية، كما تنضم الشركات الخاصة إلى موجة الاكتتابات، فطرحت سلسلة المتاجر الفاخرة «سبينيس» أسهمها في مايو الماضي، فيما تطرح «طلبات»، وهي وحدة «ديليفري هيرو» بالشرق الأوسط، 15% من أسهمها في السوق المالية.