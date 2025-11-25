5.199 تريليونات الأصول المصرفية في الإمارات بنهاية سبتمبر بنمو 2.2 %

تجاوز إجمالي الأصول المصرفية 5.199 تريليونات درهم في نهاية سبتمبر 2025، بنمو 2.2% مقارنة مع 5.087 تريليونات درهم في نهاية أغسطس السابق، وذلك وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر الصادر عن المصرف المركزي.

وسجلت الأصول المصرفية منذ بداية العام نمواً قوياً بنسبة 14%، مرتفعة من نحو 4.559 تريليونات درهم في نهاية ديسمبر 2024 إلى مستوياتها الحالية، بما يعادل زيادة بنحو 640.8 مليار درهم خلال 9 أشهر.

وأوضحت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان 2.5% من نحو 2.417 تريليون درهم في نهاية أغسطس إلى نحو 2.478 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2025.

ويعود هذا النمو إلى زيادة الائتمان المحلي بقيمة 43.9 مليار درهم والائتمان الأجنبي بقيمة 17.6 مليار درهم.

وجاء ارتفاع الائتمان المحلي نتيجة نمو التمويل الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 0.4%، والقطاع العام «الكيانات المرتبطة بالحكومة» بنحو 7.2%، والقطاع الخاص بنسبة 1.5%، إلى جانب المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 9.1%.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية 1.8% من نحو 3.128 تريليونات درهم في نهاية أغسطس إلى 3.186 تريليونات درهم في نهاية سبتمبر 2025، مدعوماً بزيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.7% لتصل إلى أكثر من 2.891 تريليون درهم، وودائع غير المقيمين بنسبة 14.5% لتبلغ 294.6 مليار درهم.

ووفق التقرير، شهدت ودائع المقيمين تبايناً في الأداء، إذ انخفضت ودائع القطاع الحكومي 0.5%، وتراجعت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.1%، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.7%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 13.8%. وأشار التقرير إلى انخفاض القاعدة النقدية 2.5% من 854.1 مليار درهم في نهاية أغسطس إلى 832.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2025.

وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض الحساب الاحتياطي للبنوك 8.9%، متجاوزاً الارتفاع في العملات المصدرة 0.9%، وارتفاع الحسابات الجارية وودائع الليلة الواحدة لدى المصرف المركزي 2.4%، والأوراق النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية 0.9%.

وتوزعت أصول المركزي الأجنبية كما في نهاية سبتمبر بواقع 344.1 مليار درهم في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و581 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و52 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.

وتجاوزت الميزانية العمومية للمركزي 1.011 تريليون درهم، توزعت في فئة الخصوم ورأس المال بواقع 466.2 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات الودائع، و300.4 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و165.6 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و29.1 مليار درهم للخصوم الأخرى.

وبلغ رأس المال والاحتياطيات 44.2 مليار درهم. وتوزعت الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، بواقع 221.4 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و138.1 مليار درهم في الودائع، و607.7 مليارات درهم في الاستثمارات، و44.7 مليار درهم للأصول الأخرى.

ارتفاع الائتمان إلى 2.478 تريليون درهم

1.8 %

نمو إجمالي الودائع إلى 3.186 تريليونات

977

ملياراً أصول المصرف المركزي الأجنبية