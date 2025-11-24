741.37 مليار درهم صفقات قياسية لمعرض دبي للطيران 2025

اختُتمت فعاليات معرض دبي للطيران وسط إنجازات نوعية وأرقام غير مسبوقة، حيث سجلت دورة 2025 حجماً قياسياً في الصفقات الموقعة بلغت 741.3 مليار درهم (202 مليار دولار) ما يعكس النمو المتسارع للصناعة عالمياً والدور المحوري لدبي في قيادة مستقبل الطيران والفضاء على مستوى المنطقة والعالم.

وتوزعت الصفقات بين طلبات طائرات جديدة، وتوسعات أساطيل، واتفاقيات صيانة وخدمات، إلى جانب شراكات في مجالات تكنولوجيا الطيران، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الملاحة المتقدمة. وشهدت منصات المعرض توقيع اتفاقيات ضخمة مع كبريات الشركات العالمية، لتشكل الدورة الحالية نقطة تحول في حجم الاستثمار الموجّه لمستقبل قطاع الطيران.

وسجّل المعرض رقماً قياسياً في الحضور، حيث استقطب 248,788 زائراً من المتخصصين والخبراء ورواد الصناعة من أنحاء العالم، ما يعزز مكانته كونه أحد أهم الفعاليات العالمية في قطاع الطيران والفضاء، وشهد الزوّار على مدار 5 أيام عروضاً جوية مبهرة، واستعراضاً لأحدث التقنيات والابتكارات، بالإضافة إلى ندوات وجلسات حوارية ناقشت مستقبل النقل الجوي والتحول الرقمي والاستدامة.

وأكدت الجهات المنظمة أن الأرقام القياسية للصفقات والحضور تعكس الثقة الدولية الكبيرة في بيئة الأعمال بدبي، وقدرتها على استضافة فعاليات عالمية بهذا الحجم، وتقديم منصة شاملة تجمع المصنعين والجهات الحكومية والخبراء والمستثمرين تحت سقف واحد لمناقشة ملامح المستقبل.

واختُتم بنجاح معرض دبي للطيران 2025 في دورته الـ19 ونسخته الأضخم حتى الآن والذي أُقيم في دبي وورلد سنترال – مطار آل مكتوم الدولي.