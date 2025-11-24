الإمارات دبي الوطني: ميزانية دبي التاريخية تدعم توقعات النمو القوية



أكد بنك الإمارات دبي الوطني أن الإعلان عن دورة ميزانية توسعية جديدة لدبي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، والتي من المتوقع أن تُمثل أكبر إنفاق على الإطلاق، يدعم وجهة نظرنا بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيظل قوياً في عامي 2026 و2027.

وقال دانيل ريتشاردز – كبير الاقتصاديين في البنك، والذي أعد التقرير تحت عنوان «Dubai: New expansionary budget announced»، إن الإنفاق الضخم على البنية التحتية يعد أحد العوامل وراء تفاؤلنا، وتؤكد الميزانية الجديدة هذا الموقف، إذ نتوقع نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% العام المقبل و4% في عام 2027.

وأضاف ريتشاردز «يُعد تحقيق هذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي مع استمرار العمل بفائض في الميزانية دليلاً على النمو الاقتصادي السريع في دبي والتنوع المتزايد في الإيرادات الحكومية».

دورة الميزانية

وتفصيلاً، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الأحد، دورة الميزانية 2026-2028 والميزانية السنوية لعام 2026، وتتوقع الدورة الثلاثية إنفاقاً إجمالياً قدره 302.7 مليار درهم، بينما تتوقع دائرة المالية للعام المقبل إنفاقاً قدره 99.5 مليار درهم، بزيادة كبيرة قدرها 15.4% عن الإنفاق المخطط له والبالغ 86.2 مليار درهم لعام 2025.

ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 329.2 مليار درهم لفترة السنوات الثلاث، و107.7 مليارات درهم في عام 2026، بما في ذلك 5 مليارات درهم من الاحتياطيات العامة.

تشير الأرقام إلى فائض في الميزانية قدره 8.2 مليارات درهم، أي ما يعادل حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المقبل، وفائض إجمالي قدره 26.5 مليار درهم على مدى السنوات الثلاث حتى عام 2028.

لم تسجل دبي عجزاً في الميزانية منذ عام 2020، عندما أعاقت جائحة كوفيد19 النشاط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه، استلزمت زيادة الإنفاق الاجتماعي، تُسهم ميزانية دبي الجديدة في توقعاتنا لميزانية الإمارات الوطنية الموحدة المُتوقعة بفائض قدره 4% في عام 2026.

البنية التحتية

عند تفصيل جانب الإنفاق، يتضح وجود التزام كبير بالاستثمار في البنية التحتية، إذ تستحوذ على 48 % من إجمالي الإنفاق، أي ما يعادل 47.8 مليار درهم لعام 2026، بزيادة تبلغ 20.4% مقارنة بالتقديرات الواردة في ميزانية عام 2025.

وسيتم توجيه هذا الإنفاق نحو مشاريع تشمل: الطرق والجسور والأنفاق، ووسائل النقل العام، وأنظمة الصرف الصحي، ومنشآت الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والمباني الخدمية، وهذا يتماشى مع البيانات الرئيسة للإنفاق على المشاريع.

ووفقاً لبيانات MEED Projects، يوجد حالياً 114 مليار درهم من الإنفاق الحكومي على مشاريع قيد التنفيذ في دبي، بينما يبلغ حجم المشاريع المخطط لها نحو 500 مليار درهم، وتشمل المشاريع الكبرى مطار آل مكتوم الدولي، خط المترو الأزرق في دبي، ومشروع قطار الاتحاد.

النمو السكاني

بهدف زيادة عدد السكان إلى 5.8 ملايين نسمة بحلول عام 2040 (من أكثر من 4 ملايين نسمة حالياً)، سيكون الإنفاق على البنية التحتية الجديدة للنقل والطاقة أمراً أساسياً.

ولوضع الإنفاق المخطط له لعام 2026 في سياقه، تبلغ تكلفة مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي لا يزال قيد التطوير، 18 مليار درهم، أي ما يزيد قليلاً عن ثلث ميزانية البنية التحتية لعام 2026، وتؤكد ميزانية الاستثمار الضخمة طموح دبي، على الرغم من أن التأخير قد يعني عدم تحقيق خطط الإنفاق دائماً في سنوات الميزانية، بلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي في النصف الأول من العام الماضي 7.9 مليارات درهم، بينما بلغ 4.6 مليارات درهم في عام 2024 بأكمله.

برامج الرقمنة

من إجمالي الإنفاق المُدرج في الميزانية، سيُشكل الإنفاق الاجتماعي (الذي يشمل الصحة والتعليم والإسكان ورعاية الأسرة والبحث العلمي) 28%، بينما يُمثل الإنفاق على «الأمن والعدالة والسلامة» 18% من الإجمالي، أما نسبة الـ 6% المتبقية، فستخصص للتنمية الحكومية، بما في ذلك الإنفاق على برنامج الرقمنة، الذي من شأنه أن يُسهم في تبسيط العمليات وخفض النفقات الجارية المطلوبة مستقبلاً.