15.7 مليون زائر لدبي خلال 10 أشهر بنمو 5%

الزوار الدوليون يسجلون أكثر من 36.7 مليون ليلة مبيت





عززت دبي مكانتها على خارطة السياحة العالمية، كوجهة مفضلة للسياح الدوليين، مع استقبالها أكثر من 15.7 مليون زائر دولي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، بنمو 5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي الذي سجلت فيه دبي وصول 14.9 مليون زائر، بحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة.

وأظهر التقرير أن فنادق دبي واصلت تحقيق مستويات نمو ثابتة حيث وصل معدل إشغال الغرف الفندقية إلى 79% خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع متوسط إشغال 77% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجل الزوار الدوليون أكثر من 36.7 مليون ليلة مبيت خلال أول 10 أشهر من 2025 مقابل 35.1 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 4% مقارنة مع العام 2024، في حين بلغ متوسط إقامة الزائر خلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2025 نحو 3.6 ليالٍ.

وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 531 درهماً مقارنة بـ502 درهم في الفترة ذاتها من 2024، ووصل متوسط العائد من الغرف المحجوزة إلى 421 درهماً مقابل 386 درهماً في 2024.

وتواصل دبي تسجيل أرقام قياسية في أداء قطاع السياحة وعدد الزوار الدوليين الأمر الذي يؤكد التزامها بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والارتقاء بالدور الرئيس لقطاعي السياحة والضيافة لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في دبي.

الطاقة الاستيعابية

وارتفعت الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي، مع استمرار الافتتاحات الفندقية الجديدة، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أكتوبر الماضي، 152.87 ألف غرفة فندقية، مقارنة مع 152.5 ألف غرفة فندقية في الفترة المقابلة من 2024. قي حين وصل عدد المنشآت الفندقية إلى 820 منشأة فندقية بنهاية أكتوبر 2025.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 36% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو 55 ألف غرفة فندقية ضمن 172 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 28%، مسجلة 43.2 ألف غرفة فندقية ضمن 193 منشأة.

كما استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة 29.1 ألف غرفة فندقية ضمن 276 منشأة فندقية وبلغ عدد الشقق الفندقية الفخمة 14 ألف شقة ضمن 81 منشأة، لتستحوذ بذلك على 9% من حجم السوق الفندقية، في حين استحوذت الشقق الفندقية المتوسطة على نحو 8% من حجم السوق بنحو 11.4 ألف شقة ضمن 98 منشأة.

المناطق

وبحسب البيانات حلّت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوار إلى دبي، بناء على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 21% من إجمالي عدد الزوار، خلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2025، مسجلة أكثر من 3.26 ملايين سائح دولي، تلتها منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بنحو 16%، مسجلة نحو 2.5 مليون سائح. وحلت منطقة جنوبي آسيا في المركز الثالث بنحو 15% مسجلة نحو 2.33 مليون سائح، بينما استحوذت روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية على نحو 15%، مسجلة أكثر من 2.27 مليون سائح.

وسجلت منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا 1.74 مليون سائح، بنسبة بلغت 11% من الإجمالي، بينما استحوذت دول شمال وجنوب شرقي آسيا على حصة بلغت 9% من الإجمالي، مسجلة نحو 1.47 مليون سائح دولي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي أعداد السياح الدوليين من الأمريكتين نحو 1.1 مليون سائح دولي، مستحوذتين على 7% من إجمالي العدد، مقابل حصة بلغت نحو 4% لأفريقيا، بمعدل وصل إلى نحو 698 ألف زائر، في حين استحوذت منطقة «أسترالاسيا» على نسبة بلغت نحو 2%، بمعدل 329 ألف سائح.