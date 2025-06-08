40 % ارتفاعاً في حجوزات البريطانيين لقضاء العطلات في دبي

قفزت نسبة حجوزات البريطانيين لقضاء العطلات في دبي بنسبة 40% بحسب بيانات منصة Destination2 البريطانية، المختصة في تنظيم العطلات الفاخرة.

ويتزامن هذا الارتفاع في الاهتمام مع إقبال كبير على شوكولاتة دبي التي أثارت موجة تسوق واسعة بعد انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي. ارتفع الطلب عليها بشكل كبير.

ويأتي هذا الارتفاع الكبير كجزء من اتجاه متنام يعرف باسم «سياحة التذوق»، حيث تؤثر الأطعمة الشعبية على خيارات السفر. وسلطت بيتي بوشيه-هوبين، خبيرة السفر في Destination2، الضوء على هذا التوجه قائلة: «لطالما استمتع المصطافون باكتشاف مطابخ جديدة، لكننا نشهد الآن أن الطعام نفسه أصبح السبب الرئيسي لاختيار وجهة سياحية - حيث ارتفعت الحجوزات إلى دبي بنسبة 38% في الأسبوع الماضي وحده بعد أن اكتسحت حملة «شوكولاتة دبي» مواقع التواصل الاجتماعي».

وأصبحت هذه الشوكولاتة، التي تتميز بحشوة كريمة من الفستق الحلبي مستوحاة من الكنافة، وهي حلوى عربية، رائجة للغاية، وحصدت آلاف بل ملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة «تيك توك»، لتدفع عشاق الشوكولاتة إلى حجز رحلات جوية إلى دبي، مع ارتفاع الطلب بشكل كبير.

وقالت بيتي: «يرغب المصطافون بشكل متزايد في أن يكونوا مؤثرين في عالم السفر، ففي «سعيهم للأصالة، يبحث المصطافون عن تجربة أصيلة بزيارة الوجهات التي تعرف بأصولها الغذائية - سواء كانت أحدث صيحات «شوكولاتة دبي» أو فطائر السوفليه اليابانية الشهيرة. ومع اتساع خيارات الوجهات أمام المصطافين أكثر من أي وقت مضى، يبحث الناس عن عوامل فريدة لتوجيه قراراتهم - وسرعان ما أصبحت اتجاهات الطعام الرائجة من بين أكبر هذه الاتجاهات».