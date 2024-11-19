بلاك روك الأمريكية تحصل على رخصة للعمل في أبوظبي

حصلت مجموعة الاستثمار المالي وإدارة الأصول الأمريكية بلاك رود على رخصة تجارية للعمل في أبوظبي في أحدث إشارة إلى رغبة المجموعة في تعميق وجودها بمنطقة الخليج.

وقالت بلاك روك في بيان إنها تسعى أيضاً للحصول على رخصة رسمية للعمل في سوق أبوظبي العالمي. وسيسمح المكتب الجديد للشركة بالعمل عن قرب مع صناديق الثروة السيادية وشركات إدارة الأصول وشركات الاستثمار الموجود مقرها في أبوظبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تشارلز هاتامي المدير الإقليمي للشرق الأوسط في بلاك روك قوله في بيان «أبوظبي تتحول بسرعة إلى مركز مالي عالمي.. موقعها الاستراتيجي وسياسات الحكومة الاستباقية والتزامها بالنمو المستدام يجعلها موقعاً مثالياً لأسواق رأس المال».

وتدير الشركة أصولاً بنحو 11.5 تريليون دولار. وأعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها ستحصل على ما يصل إلى 5 مليارات دولار من جهاز الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السيادي للمملكة) لاستثمارها في منطقة الشرق الأوسط وتكوين فريق استثماري في الرياض.

وقال هاتامي «نتطلع إلى مواصلة مساهمتنا في التطور الاقتصادي للمنطقة»، مشيراً إلى تركيز الشركة على الأسواق الخاصة بما فيها البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.