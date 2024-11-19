الإمارات تتصدر عالمياً في سرعة الإنترنت المتحرك

حافظت الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في سرعة خدمات الإنترنت المتحرك المقدمة من مشغلي الاتصالات متقدمة على 110 أسواق دولية بنهاية أكتوبر الماضي، فيما استمرت في المرتبة الثانية على صعيد خدمات الإنترنت الأرضي الثابت.

ووفق البيانات الشهرية لمؤشر «سبيد تيست»، المتخصص في قياس سرعة الإنترنت المتحرك، تحافظ الإمارات على ترتيبها المتقدم على مدار معظم شهور العام.

فيما ظلت خدمات الإنترنت الثابت متقدمة 5 مراكز في خدمات الإنترنت الثابت عن ترتيبها السابع عالمياً نهاية العام الماضي. ويواصل مزودو خدمات الاتصالات بالدولة خطواتهم النشطة نحو تطوير البنية التحتية لشبكات الخدمات.

وأوضحت بيانات المؤشر أن دول مجلس التعاون الخليجي ظلت في صدارة ترتيب سرعات الإنترنت المتحرك، حيث سجلت سرعة الشبكات في الإمارات 428.5 ميجا بت في سبتمبر الماضي، فيما تلتها قطر بالمرتبة الثانية عالمياً بسرعة 356.7 ميجا بت، ثم السوق الكويتي 258.5 ميجا بت.

وجاءت الدول الثلاث بفارق واضح في الجودة والسرعة مقارنة بالسرعات المطبقة في الكثير من وجهات الأعمال النشطة في جودة الاتصالات ومنها الدنمارك بسرعة 149.7 ميجا بت، وبلغاريا 147.6 ميجا بت، وكوريا الجنوبية 146.2 ميجا بت، وهولندا بسرعة 142.8 ميجا بت.

في المقابل، تجاوزت سرعة الإنترنت الثابت في السوق الإماراتي 300.5 ميجا بت وبفارق جيد عن عدة دول ذات بنية تحتية فعالة مثل هونج كونج التي حققت سرعة 296.7 ميجا بت، وشيلي بسرعة 279.1 ميجا بت، وأيضاً الولايات المتحدة التي سجلت سرعة 253.3 ميجا بت، إلى جانب تايلاند المسجلة 247.3 ميجا بت في الثانية.