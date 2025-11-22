18.7 ملياراً تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجّلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 18.7 مليار درهم الأسبوع الماضي نتجت عن 5871 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4811 مبايعة بقيمة 14.2 مليار درهم، و905 صفقات رهون عقارية بقيمة 3.6 مليارات درهم، كما سُجل 155 معاملة هبة بقيمة 912 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الإسبوعية لتشمل 329 مبايعة لأراضٍ، و4168 مبايعة لوحدات سكنية و314 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 208 رهون لأراض، و623 رهناً لوحدات سكنية، و145 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 6.6 مليارات درهم نتجت عن 1424 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 7.6 مليارات درهم نتجت عن 3387 صفقة.

وحلت منطقة أم سقيم الأولى في المركز الأول من حيث قيمة المبايعات بـ1.05 مليارات درهم، وجاءت ثانياً منطقة مدينة المطار بـ843 مليون درهم، وثالثاً منطقة نخلة ديرة بـ787 مليون درهم، ورابعاً منطقة الخليج التجاري بـ721 مليون درهم، وخامساً منطقة برج خليفة بـ626 مليون درهم.

وشهد السوق بيع قطعة أرض في منطقة أم سقيم الأولى بقيمة 136 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية على الخارطة في منطقة جميرا الأولى بقيمة 82 مليون درهم ضمن مشروع «سولايا»، إلى جانب بيع قطعة أرض مخصصة لنادٍ رياضي في منطقة هورايزون بقيمة 129 مليون درهم.