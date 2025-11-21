«العالمية القابضة» تعتزم التخارج من حصص أقلية بقيمة 25 مليار دولار

قال الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة الإماراتية لـ«رويترز»، إن الشركة تعتزم التخارج من حصص أقلية غير استراتيجية، تتراوح قيمتها من 20 إلى 25 مليار دولار، خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة.

وتملك العالمية القابضة استثمارات في قطاعات تشمل الرعاية الصحية والطاقة والعقارات والزراعة والتعدين، ولها استثمارات في الولايات المتحدة والهند وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي سيد بصر شعيب لـ«رويترز»، إن الشركة في «مرحلة متقدمة» من عمليتي تخارج على الأقل، ومن المتوقع إتمام إحديهما في أوائل 2026.

وقال شعيب «لدينا حصص أقلية تقترب قيمتها من 20 إلى 25 مليار دولار في عدة شركات.. يمكنني القول إننا سنتخارج منها خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة».

وأضاف «في البداية نحاول شراء حصة حاكمة، وإذا لم نتمكن من ذلك وكانت (الشركة) استراتيجية لشخص آخر فسوف نتخارج بالتأكيد».

ووفقاً لموقعها على الإنترنت تملك العالمية القابضة أكثر من 1400 شركة تابعة.

وخلال الشهر الماضي دمجت العالمية القابضة 3 شركات تابعة لها في كيان واحد هو 2.بوينت زيرو جروب بأصول مجمعة تبلغ نحو 120 مليار درهم (32.67 مليار دولار)، وأنهت بيع أعمال تبريد المناطق التابعة لمجموعة ملتيبلاي بقيمة 1.1 مليار دولار.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري تخارجت الشركة من حصتها البالغة 42.54 % في مدن القابضة العقارية لصالح شركة العماد القابضة، ومع ذلك نفت العالمية القابضة تكهنات السوق في الآونة الأخيرة حول حصة الأغلبية، التي تملكها في شركة الدار العقارية.

وقفزت إيرادات المجموعة في الربع الثالث من العام الجاري 35 % على أساس سنوي إلى 29.9 مليار درهم، وارتفعت أرباح حاملي الأسهم إلى 4.67 مليارات درهم مقارنة بنحو 3.66 مليارات درهم قبل عام.

وقال شعيب، إن الشركة راضية عن حجم السيولة النقدية القادرة على توليدها، وإن أي احتياجات تمويلية يمكن تلبيتها بسهولة عن طريق الاقتراض المصرفي، ولا يتوقع أن تلجأ الشركة إلى أسواق الدين في المدى القريب.

وأضاف أن الشركة يمكن أن تخصص ما بين 30 و35 مليار دولار على مدى 18 شهراً لتمويل استثماراتها، من خلال مزيج من الديون وبيع الحصص.

ومن بين الاستثمارات المحتملة قال شعيب، إن الشركة العالمية القابضة تجري مناقشات متقدمة بشأن مشروع طاقة في تشاد، لتوفير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وحلول البطاريات، وهو ما يتفق مع تنامي اهتمام الإمارات بالدولة الأفريقية.وزادت القيمة السوقية للشركة العالمية القابضة منذ 2020 إلى ما يقرب من 240 مليار دولار.