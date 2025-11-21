الإمارات بين الأكثر تنظيماً للتمويل الرقمي عالمياً

برزت الإمارات واحدة ضمن أكثر دول العالم تطوراً فيما يتعلق بتنظيم الأصول الرقمية، وفقاً لتقرير «الأصول الرقمية العالمية 2025» الصادر عن شبكة التمويل والتكنولوجيا العالمية (GFTN) بالتعاون مع «آرثر دي ليتل» بحسب موقع «آي بي إس أنتليجنس».

وكشفت الدراسة، التي تم الإعلان عنها في «مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025»، أن الإمارات تقف جنباً إلى جنب مع سنغافورة وسويسرا كأسواق تضع معايير دولية للتمويل الرقمي المنظم.

ويأتي التقرير وسط توسع سريع في النظام البيئي للأصول الرقمية؛ حيث وصلت معاملات العملات المستقرة العالمية إلى 263 تريليون دولار منذ 2019، بما في ذلك 40 تريليون دولار 2023 وحده.

في الوقت نفسه، نما سوق أصول العالم الحقيقي المرمزة 380% منذ 2022، مدفوعاً بشكل كبير بالمشاريع التجريبية المؤسسية.

وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على الهيكل التنظيمي للإمارات كونه محركاً رئيسياً لثقة السوق. وقد حظيت كل من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي بالتقدير لتبنيهما أنظمة ترخيص قائمة على النشاط، مصممة لتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستثمرين.