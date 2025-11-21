مطار «آل مكتوم» يضمن مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران لعقود

يعد تطوير مطار آل مكتوم الدولي مشروعاً ضخماً واستراتيجياً سيحافظ على مكانة دبي مركزاً للطيران إقليمياً وعالمياً على مدى العقود القادمة، في ظل رؤية طموحة لرفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 260 مليون مسافر سنوياً، وجعله أكبر منشأة طيران في العالم.

وجاءت أحدث خطوة داعمة لهذا المشروع العملاق خلال معرض دبي للطيران 2025، حيث أعلنت وكالة ائتمان الصادرات البريطانية (UKEF) عن تقديم خطاب إبداء اهتمام بقيمة 3.5 مليارات دولار لدعم توسعة مطار آل مكتوم الدولي، في أول التزام دولي من نوعه تجاه المشروع، بما يعكس الثقة العالمية في مستقبل قطاع الطيران في دبي وسياستها الاقتصادية طويلة الأمد.

ووفقاً لتقرير حديث صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، فإن الأخبار الصادرة خلال معرض دبي للطيران هذا الأسبوع أبرزت الأهمية المتزايدة لقطاع الطيران في اقتصاد دبي والإمارات عموماً.

ورغم استقرار وتيرة النمو مقارنة بالانتعاش القوي بعد الجائحة في عام 2023، إلا أن استمرار ضخ الاستثمارات في القطاع سيضمن بقاءه جزءاً أساسياً من أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 خلال السنوات المقبلة.

وأضاف التقرير أن قطاع الطيران لا يمتلك بنداً مستقلاً في بيانات الحسابات القومية، بل يندرج ضمن فئة النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي - ثاني أكبر قطاع في دبي، ويشكل حوالي 13% من إجمالي الناتج، مع كون الطيران يشكل نسبة كبيرة داخله.

وبحسب تقرير صادر عن مجموعة الإمارات في نهاية 2024 قدر إجمالي (التأثير المباشر وغير المباشر) لقطاع الطيران بنحو 137 مليار درهم أو 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، إضافة إلى توفير 631 ألف وظيفة.

مستويات قوية

شهد قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 0.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2025، مقارنة بـ2% في الربع الأول - ويعود ذلك جزئياً إلى تعطل الرحلات بسبب التوترات الإقليمية في يونيو، هذا التباطؤ جاء بعد معدل نمو سنوي قوي بلغ 10.5% خلال 2021–2024، حين كانت دبي تشير باستمرار إلى الطيران كونه أحد المحركات الأساسية للنمو خلال 2023.

والأرقام الصادرة من مطار دبي الدولي هذا الأسبوع تدعم هذه الصورة، حيث سجل المطار 24.2 مليون مسافر في الربع الثالث بزيادة 1.9%، ووصل إجمالي المسافرين بين يناير وسبتمبر إلى 70.1 مليون مسافر، بزيادة 2.1% مقارنة بـ2024.

وبالنسبة لأكبر الأسواق المصدرة للمسافرين: الهند 8.8 ملايين، السعودية 5.5 ملايين، بريطانيا 4.6 ملايين، باكستان 3.2 ملايين، الولايات المتحدة 2.4 مليون. أما أكبر روابط المدن: لندن 2.8 مليون، الرياض 2.3 مليون، مومباي 1.8 مليون، وتعتبر هذه الأرقام الجديدة المسجلة خلال 2025 قياسية بالنسبة لـ DXB.

استثمارات ضخمة

ويضخ اليوم استثمارات كبيرة في توسيع أساطيل شركات الطيران الوطنية، وفي الطاقة الاستيعابية للمطارات على الأرض، وقد طلبت شركة طيران الإمارات، مقرها دبي، 65 طائرة بوينغ 777 - 9 جديدة خلال معرض دبي للطيران.

ومن المتوقع استلامها اعتباراً من الربع الثاني من عام 2027، فيما تواصل الشركة الاستثمار في توسيع وتجديد أسطولها مع نمو أعداد ركابها، حيث نقلت الشركة في السنة المالية 2024 - 2025 نحو 53.7 مليون مسافر، بنمو سنوي قدره 3.4%.

كما قدمت شركات طيران وطنية أخرى طلبات شراء كبيرة خلال معرض الطيران، فقد أعلنت فلاي دبي عن طلب شراء 150 طائرة إيرباص A321، فيما قدمت الاتحاد للطيران طلباً لشراء 16 طائرة إيرباص، بما في ذلك ثلاث طائرات شحن.

وفي ظل التطورات الأخيرة سيضمن تطوير مطار آل مكتوم الدولي بقاء دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للسفر الجوي خلال العقود القادمة، حتى مع تزايد المنافسة الإقليمية في هذا القطاع.

ويستطيع مطار آل مكتوم الدولي حالياً استيعاب حوالي 7 ملايين مسافر، ولكن من الممكن زيادة هذا العدد إلى 130 مليون مسافر خلال المرحلة الأولى، و250 مليون مسافر و15 مليون طن من البضائع سنوياً عند اكتمال المرحلة الثانية من خطة التطوير على مدى العقود القليلة القادمة.

وسيضم المطار خمسة مدارج و400 بوابة موزعة على مساحة 65 كيلومتراً مربعاً، وتمضي الخطط قدماً، وقد أعلن هذا الأسبوع أن وكالة تمويل الصادرات البريطانية (UK Export Finance)، وهي وكالة ائتمان الصادرات البريطانية، قد أصدرت خطاب إبداء اهتمام بقيمة 3.5 مليارات دولار، سعياً منها لدعم مشاركة الشركات البريطانية في المشروع الذي تبلغ قيمته 35 مليار دولار.