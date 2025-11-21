دبي ترسخ ريادتها عاصمة عالمية لـ«مستقبل التسويق»

تستضيف دبي للمرة الأولى فعالية «مسوق المستقبل – الشرق الأوسط»؛ الحدث العالمي الذي يجمع نخبة من قادة التسويق والإعلام والابتكار لاستشراف ملامح مستقبل الصناعة في ظل التحولات المتسارعة.

يأتي هذا الحدث ليقدم منصة فريدة تجمع بين الرؤى الدولية والخبرات الإقليمية، ويناقش تأثيرات الذكاء الاصطناعي، والبيانات، والتجارب الرقمية في استراتيجيات العلامات التجارية خلال السنوات المقبلة لتعزيز مكانة دبي بوصفها عاصمة للاقتصاد والإبداع والذكاء الاصطناعي.

إنجازات دبي

وطرحت نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، تصورها عن تأثير تلك الفعالية في تعزيز إسهام الصناعات الإبداعية والإعلامية في اقتصاد دبي وجذب الاستثمارات الأجنبية، قائلةً:

تركز فعالية اليوم على مجال التسويق والإعلانات وتأثيرها في قطاعات مختلفة، ونحن في مجلس دبي للإعلام وبقيادة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، نحرص على دعم مثل هذه الفعاليات كونها تجمع نخبة دولية من الممثلين يمكنهم أن يعرفوا أكثر عن دبي ورؤيتها وأهدافها.

وكما رأينا من خلال شتى الإحصاءات والعروض كم كانت إنجازات دبي إيجابية جداً، وهذا يزيد - من دون شك - الاهتمام بدبي والإمارات عموماً والفرص المتوافرة فيها.

وعن دور الشراكات الدولية في تعزيز توسع دبي في الاقتصاد الإبداعي وتحقيق عوائد مستقبلية مستدامة، قالت بدري: زيادة الشراكات الدولية من أهم مؤشراتنا في المجلس؛ فاليوم نبني جسوراً مع القطاع الخاص الذي يتحرك بطريقة سريعة ومؤثرة، ونحرص على أن تستمر هذه الشراكات ولا تقتصر على فعالية واحدة، فاستمرار هذه العلاقات والمبادرات من شأنه تعزيز مكانة دبي اقتصادياً وعالمياً.

وأكد ستيفن لوركي، الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للمعلنين (WFA) أن دبي تمثل اليوم واحدة من أكثر البيئات ديناميكية وابتكاراً في العالم، فهناك تحول هائل في ريادة الأعمال والطاقة الإبداعية في المدينة، التي باتت تمتلك فرصة استثنائية لتكون مصدراً لحلول وتسويقيات مبتكرة يمكن توسيعها وتصديرها عالمياً، وذلك بفضل المواهب المحلية ومستوى الابتكار الذي يتنامى بوتيرة لافتة.

وأضاف لوركي أن بعض الأسواق العالمية بدأت تنظر إلى أمثال دبي بوصفها مصدراً لأفضل الممارسات التي يمكن تعميمها دولياً، بدلاً من الاكتفاء بالتوجيهات المركزية. ووصف ذلك بأنه بداية «نهضة إقليمية» تعكس قوة وتأثير المنطقة في قطاع التسويق العالمي.

وقد قام الاتحاد مؤخراً باستطلاع رأي كبار مديري التسويق حول العالم، عبر ما يُعرف بـ«مؤشر المخاطر العالمية»، للكشف عن كيفية تغير المشهد خلال 12 شهراً، وأسفر الاستطلاع عن مفاجأة نادرة؛ إذ قال 93% من المديرين إن العالم أصبح أقل قابلية للتنبؤ بكثير مقارنةً بالعام الماضي، وهو مستوى شبه إجماعي غير معتاد في هذا القطاع.

وبين لوركي أن هذه البيئة المتقلبة دفعت الشركات إلى فرض تدقيق أكبر على إنفاقها التسويقي، حيث أكد أن 84% من كبار مديري التسويق أن ميزانياتهم تخضع اليوم لمراجعة أكثر صرامة، فيما قال 74% إنهم أصبحوا يتخذون إجراءات تدقيق أعمق قبل إطلاق أي حملة.

وهناك بحث حديث أُجري بالتعاون مع ebiquity كشف عن أن 44% من الشركات العالمية لا تزال تتوقع زيادة في ميزانيات التسويق خلال العام المقبل.

قوة تحول أساسية

أما دانيال فلويد، شريك في The BrandTech Group فقال: إن الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبح اليوم قوة تحول أساسية في صناعة التسويق، مدعوماً بأرقام لافتة تعكس مدى تأثيره المتسارع.

وتتلخص هذه الأرقام في أن هناك 50% انخفاضاً متوقعاً في تكلفة إنتاج المحتوى خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأنه تم إنتاج 250000 مادة إعلانية خلال 3 أشهر فقط لثلاث من كبرى الشركات العالمية.

أما ما تم إنتاجه باستخدام Gen AI فجاء أسرع بنسبة 52%، وأقل تكلفة بنسبة 55%، مسجلاً نسبة 40% عائداً أعلى على الاستثمار ROI.

وهناك مثال لشركة عالمية تحقق 40 مليار يورو سنوياً، وتنفق 2.6 مليار يورو على المحتوى غير الممول إعلامياً، إضافةً إلى خفض بنسبة 30% فقط عبر الذكاء الاصطناعي ما يعني تحرير 780 مليون يورو، ورفع قيمة الشركة السوقية بـ16 مليار يورو.

وأكد فلويد أن هذه الأرقام لم تعد مجرد توقعات، بل صارت واقعاً تعيشه الشركات التي بدأت دمج الذكاء الاصطناعي بعملياتها الإبداعية والإعلانية.

وأوضح فلويد أن نماذج الذكاء الاصطناعي التي كانت عام 2018 «غير قادرة على التمييز بين كلب الشيواوا ومافن التوت» أصبحت في عام 2024 قادرة على إنتاج صور فوتوغرافية واقعية بالكامل.

مشيراً إلى أن جلسات التصوير التي كانت تستغرق أياماً يمكن اليوم تنفيذ بدائلها خلال 3 ساعات فقط باستخدام نماذج توليدية، وأن إنشاء صورة منتج احترافية أصبح ممكناً من خلال ثلاثة أوامر نصية فقط؛ فقد تخطى الذكاء الاصطناعي مرحلة إنتاج الصور غير الدقيقة.

فبين مارس 2022 ومارس 2023 تطورت النماذج بشكل ملحوظ، وبحلول سبتمبر 2024 أصبحت الصور البشرية الناتجة عنه مطابقة تقريباً للواقع. ويُتوقع أنه خلال عام ستظهر القدرة على إنتاج فيديو كامل لشخصيات رقمية واقعية. وأضاف فلويد أن الذكاء الاصطناعي بات عنصراً محورياً في صناعة التسويق.

