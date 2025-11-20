مطار دبي الدولي يحول بعض الرحلات تفادياً للأحوال الجوية

شهد مطار دبي الدولي (DXB) تعديلات في جدول رحلاته منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بسبب انخفاض مستوى الرؤية، وتفادياً للأحوال الجوية، حيث تم حتى الساعة 9 صباحاً بالتوقيت المحلي، تحويل 19 رحلة قادمة إلى مطارات مجاورة.

وقال متحدث باسم مطارات دبي: إن مطارات دبي تعمل عن كثب مع شركات الطيران وسلطات المراقبة وجميع شركاء المطار للحد من أي إزعاج للمسافرين.

وأشار المتحدث إلى ضرورة تحقق المسافرين من تحديث بيانات رحلاتهم الجوية قبل التوجه إلى المطار، حيث يُنصح المسافرون عبر مطار دبي الدولي (DXB) بالتحقق من التحديثات على الرحلات الجوية مباشرةً مع شركات الطيران الخاصة بهم.