411.6 مليار درهم إجمالي صفقات «دبي للطيران» في 3 أيام



ارتفع مؤشر صفقات معرض دبي للطيران مع نهاية اليوم الثالث ليصل إلى أكثر من 411.6 مليار درهم متضمنة شراء نحو 430 طائرة و20 صفقة عسكرية. وتجاوز مؤشر الصفقات في اليوم الثالث من فعاليات دورة 2025 إجمالي قيمة الصفقات التي سجلتها الدورة الثامنة عشرة لمعرض دبي للطيران في 2023، والتي بلغت 370 مليار درهم، ما يعكس القفزة الاستثنائية التي حققها المعرض هذا العام من حيث التنوع والحجم ونوعية العقود المبرمة.

وواصل المعرض في يومه الثالث تسجيل نمو ملموس في حجم التعاقدات، حيث تم الإعلان عن صفقات تجارية وعسكرية إضافية بقيمة 75.6 مليار درهم، ما يعكس استمرار الزخم الذي شهده اليوم الثاني مع تعاقدات بلغت قيمتها 183 مليار درهم، بعد أن افتتح المعرض يومه الأول بتعاقدات بقيمة نحو 153 مليار درهم.

ووصل إجمالي عدد الطائرات ضمن الصفقات التجارية المعلنة خلال اليوم الثالث من معرض دبي للطيران إلى 95 طائرة، مقابل 243 طائرة في اليوم الثاني و92 طائرة في اليوم الأول، وسط احتدام المنافسة بين شركتي «بوينغ» و«إيرباص» على الاستحواذ على الحصة الكبرى من السباق.

وقدمت «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» أداءً بارزاً في أول ثلاثة أيام من معرض دبي للطيران، حيث وصلت قيمة تعاقداتهما إلى أكثر من 287 مليار درهم. وشملت الاتفاقيات طلبات واسعة لتجديد الأسطول وتوسيعه.

وخلال فعاليات اليوم الثالث، أعلنت «طيران الإمارات» أكبر ناقلة جوية دولية في العالم عن شراء 8 طائرات إضافية من طراز إيرباص A350-900 المزودة بمحركات رولز رويس Trent XWB-84 بقيمة 3.4 مليارات دولار (نحو 12.5 مليار درهم)، ليرتفع بذلك إجمالي طلبياتها من هذا الطراز إلى 73 طائرة عند اكتمال عمليات التسليم.

كما أبرمت «فلاي دبي» مذكرة تفاهم مع بوينغ لشراء 75 طائرة من طراز 737 ماكس بقيمة 13 مليار دولار (نحو 47.7 مليار درهم)، في خطوة تعكس التزام الناقلة بدعم رؤية دبي لنمو قطاع الطيران خلال السنوات المقبلة. وأعلنت شركة سيلك واي ويست للطيران عنعقدًا مؤكدًا لشراء طائرتي شحن إضافيتين من طراز A350F بقيمة بلغت نحو 3.48 مليارات درهم.

أما صفقات وزارة الدفاع الإماراتية خلال اليوم الثالث فقد تجاوزت 7.9 مليارات درهم، ليصل إجمالي التعاقدات الدفاعية خلال الأيام الثلاثة الأولى إلى أكثر من 18 مليار درهم. كما أعلن طيران البراق، أول شركة طيران ليبية خاصة، عن توقيع مذكرة تفاهم لشراء 10 طائرات ايرباص A320 نيو.