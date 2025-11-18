336.6 مليار درهم صفقات معرض دبي للطيران خلال يومين

قادت فلاي دبي صفقات الطائرات التجارية المعلنة والمؤكدة خلال اليوم الثاني من معرض دبي للطيران، ليصل إجمالي الصفقات في هذا اليوم إلى نحو 183.6 مليار درهم شملت 243 طائرة من طرازات متنوعة إلى جانب 4 صفقات عسكرية متنوعة.

وأظهرت البيانات المجمَّعة للصفقات المدنية والعسكرية التي أُعلِن عنها خلال اليومين الأول والثاني من معرض دبي للطيران 2025 أكبر نسخة في تاريخهأن إجمالي الصفقات تجاوز 336.6 مليار درهم شملت 335 طائرة، منها 228 طائرة إيرباص و105 طائرات لصالح شركة بوينغ ونحو 10 صفقات عسكرية .

وسجلت طيران الإمارات وفلاي دبي حضوراً لافتاً في اليومين الأولين من معرض دبي للطيران، حيث بلغت قيمة صفقاتها المبرمة نحو 227.5 مليار درهم. حيث شملت هذه الاتفاقيات طلبات كبيرة لتحديث وتوسيع الأسطول، من بينها شراء «طيران الإمارات» لـ 65 طائرة من طراز بوينغ 777X، إضافة إلى 150 طائرة من طراز إيرباص A321neo، ما يعكس استراتيجية الناقلتين لتعزيز قدراتهما التشغيلية وتلبية الطلب المتنامي على السفر الجوي خلال السنوات المقبلة".

وخلال اليوم الثاني من معرض دبي للطيران وقعت فلاي دبي مذكرة تفاهم مع إيرباص لشراء 150 طائرة من طراز A321neo بقيمة إجمالية تصل الى نحو 24 مليار دولار، مما يجعلها عميلاً جديداً لطائرات إيرباص. وستمثل هذه الخطوة معلماً هاماً آخر في رحلة فلاي دبي. وتسهم في دعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتتماشى أيضاً مع أجندة دبي الاقتصادية D33 .

وأعلنت الاتحاد للطيران، عن توسعة كبيرة في أسطولها من الطائرات عريضة البدن مع إضافة 32 طائرة إيرباص جديدة، مما يسرع نمو الشركة ويُعزز مكانتها كواحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم. وتشمل الاتفاقية مجموعة من طائرات A350-1000، وطائرات الشحن A350F، وطائرات A330-900 في إطار طلبات شراء مباشرة واتفاقيات استئجار، على أن تبدأ عمليات التسليم الأولى في عام 2027، وهي من بين أولى فترات توافر الطائرات عريضة البدن في السوق العالمية.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة لصالح وزارة الدفاع لدولة الإمارات خلال اليوم الثاني من معرض دبي للطيران 6.26 مليارات درهم ، شملت ثلاث صفقات محلية بقيمة 6.2 مليارات درهم و صفقة دولية واحده ليصل بذلك إجمالي الصفقات المبرمة لليومين الأول والثاني إلى 10.04 مليارات درهم.

وأعلنت شركة بوينج، عن إتمام صفقة مع «طيران الخليج»، شركة الطيران الوطنية البحرينية، لشراء 15 طائرة بوينج من طراز 787 دريملاينر، مع خيار لشراء ثلاث طائرات إضافية، ضمن إطار مساعي الناقلة لتعزيز شبكة وجهاتها العالمية. وتضيف صفقة الشراء الجديدة ثلاث طائرات بوينج 787 إلى التزام الناقلة في يوليو 2025، لترفع بذلك إجمالي عدد طلبات طيران الخليج إلى 17 طائرة عريضة البدن ومتعددة الاستخدامات.

وكشفت الخطوط الجوية الإثيوبية عن تعزز مكانتها كأكبر مشغل لطائرات A350 في أفريقيا بطلب شراء ست طائرات A350-900 إضافية بقيمة تقديرية تبلغ 1.86 مليار دولار ووقّعت شركة الطيران الإسبانية طيران أوروبا (Air Europa) مذكرة تفاهم (MoU) مع شركة إيرباص لشراء ما يصل إلى 40 طائرة من طراز A350-900. ، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 12.4 مليار دولار بناء على سعر القائمة

بلغت القيمة الإجمالية للصفقات المدنية والعسكرية المعلنة والمؤكدة في اليوم الأول من أكبر نسخة لمعرض دبي للطيران في تاريخه 153 مليار درهم، متضمنة طلبات لشراء 92 طائرة، إلى جانب حزمة واسعة من الصفقات العسكرية المتنوعة.

وبدأت «طيران الإمارات»، اليوم الأول من المعرض بطلب شراء 65 طائرة إضافية من طراز «بوينغ 777 - 9» المزودة بمحركات GE 9X بقيمة 38 مليار دولار (نحو 140 مليار درهم).