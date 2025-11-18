طيران الإمارات تثق في جدوى تصنيع بوينج لنموذج أكبر من طائرات 777 إكس

قال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات اليوم الثلاثاء: إنه واثق من جدوى قيام شركة بوينج بتصنيع نموذج أكبر من طائرتها 777 إكس عريضة البدن، وأشار في الوقت نفسه إلى تركيز شركة تصنيع الطائرات الأمريكية على إثبات وجود الطراز الحالي.

وأكد كلارك لصحفيين أن الناقلة لا تعتزم تقديم طلبيات أخرى في معرض دبي للطيران بعد أن اتفقت على شراء 65 طائرة 777 إكس إضافية أمس الاثنين.

ونفى التكهنات بشأن طلب شراء طائرات إيه 350-1000 من إيرباص في المعرض، وقال: إن هذا الأمر لم يكن وارداً قط.

لكنه أشاد بطائرات إيه 350-900 الأصغر ووصفها «بالممتازة»، وأشار إلى أن طيران الإمارات ستطلب المزيد منها في المستقبل.

وجدد كلارك أيضاً ثقته في الطائرة 777 إكس رغم تأخير تطويرها مرات عدة. وقال: «ما زلت أعتقد أن طائرة 777 إكس ستكون جيدة... ستكون جاهزة في النهاية».