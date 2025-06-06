الإمارات تتصدر الاستثمار في المكاتب على مستوى المنطقة

يشهد قطاع الشركات في الشرق الأوسط وأفريقيا توجهاً نحو الاستثمار في تصميم المساحات وتجهيزها لدعم استراتيجيات العودة إلى العمل المكتبي، بحسب دراسة «جيه إل إل» السنوية الجديدة عن تجهيز المكاتب 2025.

وقد أدى ذلك لتسارع الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة من الفئة «A» والتجهيزات التي تعزز تجربة وأداء مكان العمل.



وأظهرت الدراسة أن الإمارات تتصدر الاستثمار في المكاتب بالمنطقة في ظل تواصل تدفق الشركات العالمية.

وسلط دليل «جيه إل إل» لتكاليف تجهيز المكاتب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 2025، الذي يحلل بيانات من 25 دولة لتقديم رؤى حول تباينات التكاليف، والمحركات، والمخاوف المتعلقة بالاستدامة، ومعنويات السوق.

وتصنف دبي ضمن أفضل 20 مدينة عالمياً في مؤشر تكلفة المدن، ما يعكس المنافسة المستمرة على مساحات الفئة A.

وقال غاري تريسي، رئيس خدمات المشاريع والتطوير في الإمارات لدى «جيه إل إل»: «يتزايد الطلب على مساحات المكاتب عالية الأداء في الإمارات، ويولي أصحاب المصلحة الأولوية بشكل متزايد للاعتبارات البيئية لدفع قيمة الأصول.