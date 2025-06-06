فنادق دبي تلامس الإشغال الكامل خلال عيد الأضحى

تسجل فنادق دبي نسب إشغال هي الأعلى منذ بداية العام، خلال عطلة عيد الأضحى، التي تتزامن مع انطلاق موسم الإجازات الصيفية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الغرف، التي شهدت ارتفاعات متباينة، بالتوازي مع تزايد الطلب، خاصة من السوق المحلي والأسواق الخليجية، التي استحوذت على الحصة الأكبر من النزلاء.

وأظهرت مؤشرات القطاع الفندقي، أن نسب الإشغال تراوحت بين 90 و95 % في معظم فنادق الإمارة، بينما اقتربت من نسبة 100 % في بعض الفنادق الشاطئية، وتلك القريبة من مراكز التسوق، في ظل إقبال كبير من جانب العائلات، من داخل الدولة وخارجها، لقضاء عطلة العيد.

وأكد العاملون بالقطاع الفندقي في دبي، جاهزيته العالية لاستقبال الضيوف من مختلف الجنسيات، مع تنوع العروض والفعاليات التي تلبي مختلف الأذواق والفئات العمرية، ما يعزز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للسياحة خلال المواسم والعطلات.

وأكد مسؤولون في فنادق دبي لـ«البيان»، أن عطلة العيد تُعد من الفترات الموسمية المهمة، التي تسهم في تعزيز أداء القطاع الفندقي، مشيرين إلى أن العديد من العائلات تفضل قضاء الأعياد في دبي، لما توفره من خيارات فندقية وسياحية، تناسب مختلف المستويات الاقتصادية والفئات الاجتماعية.

وقال غاجيندرا شارما مدير عام فنادق «هيلتون دبي السيف» و«كانوبي من هيلتون»، إن عيد الأضحى يُعد من أبرز المواسم السياحية، خاصة مع تزايد الطلب من الأسواق المحلية والخليجية، لافتاً إلى أن فنادق هيلتون تستعد مبكراً لمثل هذه المواسم، عبر تقديم عروض وخدمات متنوعة، تلبي تطلعات الضيوف على اختلاف أعمارهم وجنسياتهم.

وأوضح أن «هيلتون دبي السيف»، بفضل موقعه المميز على ضفاف خور دبي، وتنوع تجاربه الفندقية، يشهد إقبالاً كبيراً خلال هذه الفترة من كل عام.

من جانبه، قال تيم كوورم المدير العام لفندقي «جيه إيه أوشن فيو» و«ذا مانور باي جيه إيه»، إن حجوزات عيد الأضحى، سجلت أداءً أفضل من المتوقع، مشيراً إلى أن الإقبال على الغرف الفندقية والمطاعم، شهد ارتفاعاً ملحوظاً، مقارنة بالأيام العادية.

وأضاف: «بدأنا نلاحظ زيادة تدريجية في الحجوزات منذ أيام، لكنها شهدت قفزة كبيرة مؤخراً، مع توجه العائلات والمسافرين للاستفادة من عطلة عيد الأضحى الطويلة».

ولفت إلى أن الفندق قدم عرضاً خاصاً، يتضمن خصماً بنسبة 20 % على جميع المطاعم، وطعاماً مجانياً للأطفال دون سن 12 عاماً، بالإضافة إلى فعالية «منطقة المرح في العيد» للأطفال اليوم.

نشاط مكثف

بدوره، قال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة «تايم للفنادق»، إن القطاع الفندقي في دبي، يشهد نشاطاً سياحياً مكثفاً، حيث تراوحت نسب الإشغال بين 90 و95 % في معظم الفنادق، ووصلت إلى 100 % في بعض الفنادق الشاطئية، وتلك القريبة من مراكز التسوق، مشيراً إلى أن هذه الزيادة رافقها ارتفاع في الأسعار، نتيجة زيادة الطلب، خاصة من السوق المحلي، وبعض الأسواق الخارجية.

وأضاف أن فنادق المجموعة سجلت نسب إشغال تجاوزت 90 % خلال فترة العيد، مؤكداً أن الفنادق تعوّل على مثل هذه المواسم لتعزيز الإيرادات، لذلك تقوم بتجهيز كوادرها، واستنفار طاقاتها، مع منع الإجازات لتقديم أعلى مستويات الخدمة، واستقطاب أكبر عدد ممكن من النزلاء.

وأشار إلى أن المنافسة بين الفنادق، تدفع الكثير منها إلى طرح عروض متنوعة لجذب العائلات والأفراد، مؤكداً أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية على مدار العام، سواء في مجال السياحة الترفيهية، أو سياحة الأعمال والمؤتمرات، حيث تستقطب الزوار من مختلف الأسواق العالمية.

وقال ممدوح علي مدير عام روز ريحان من روتانا، إن الفندق سجل مستويات نمو بنسبة 20 % في أعداد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، خلال عطلة عيد الأضحى، ونحو 10 % من أعداد النزلاء من السوق الإماراتي، مقارنة مع العام الماضي، مشيراً إلى أن فنادق دبي تشهد نسب إقبال مرتفعة، خلال عطلة العيد.

وأرجع ارتفاع الطلب إلى العروض المميزة، الذي يوفرها الفندق والفعاليات المتنوعة التي تنظمها دبي، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة، وأضاف: «شهد فندق روز ريحان من روتانا، زيادة كبيرة في أعداد السياح في الربع الأول من عام 2025، ويعود ذلك إلى الموقع الاستراتيجي في قلب دبي، على شارع الشيخ زايد، وقربه من أبرز المعالم السياحية، ومراكز الأعمال، ما يجعله خياراً مثالياً للمسافرين».

وأضاف أن الفندق استعد لعطلة عيد الأضحى، من خلال تقديم مجموعة من العروض الخاصة، والباقات الحصرية للعائلات والمسافرين، إلى جانب تنظيم فعاليات داخلية، تتماشى مع أجواء العيد وموسم الصيف.