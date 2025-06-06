إقبال كبير من المتسوقين على المراكز التجارية خلال العيد

شهدت المراكز التجارية والمولات ومنافذ البيع في الأسواق ومحال البيع بالتجزئة، ازدحاماً شديداً وإقبالاً كبيراً من المتسوقين في مختلف إمارات الدولة.

وتوافد آلاف المتسوقين في دبي إلى مول الإمارات، دبي فستيفال سيتي، ابن بطوطة، وافي، دبي مارينا مول، ودبي مول وغيرها، حيث شهدت مواقف السيارات في المراكز التجارية ازدحاماً شديداً.

واستعانت مراكز التسوق والمولات بطواقم أمن إضافية لتخفيف حدة الازدحام، وتسهيل الدخول والخروج من المولات.

كما توافد آلاف المتسوقين على الأسواق الأخرى والمحال التجارية في المدينة.

وفي أبوظبي، تزاحم المتسوقون على مدار الأيام الماضية على مولات الخالدية، والمارينا، وديرفيلدز، والوحدة، وياس، وأبوظبي مول.

واستقطبت مراكز التسوق والمحلات الكبرى ومراكز الترفيه في مختلف إمارات الدولة، الآلاف من الزوار والمتسوقين، خاصة بعد الإعلان عن عروض وتخفيضات كبيرة، وإطلاق خصومات متنوعة.

وأكد عدد من الخبراء أن أسواق التجزئة في مختلف إمارات الدولة، شهدت حالة من الانتعاش الملحوظة، خلال إجازة عيد الأضحى.

وأشاروا إلى أن بدء موسم الإجازات والاستعداد للسفر أسهما في انتعاش الأسواق بشكل كبير.

وأكد الدكتور سهيل البستكي الخبير الاقتصادي والمتخصص في شؤون تجارة التجزئة، أن أسواق تجارة التجزئة في مختلف إمارات الدولة، تعيش حالة من الانتعاش الملحوظ، تجلت في الإعلان عن عروض وتخفيضات كبيرة في الأسواق.

وأضاف أن استلام الرواتب الشهرية للموظفين والعمال، جاء قبيل إجازة عيد الأضحى المبارك، وتوفرت بذلك السيولة المالية للشراء.

وقد ساهم ذلك في حالة الانتعاش، وزيادة المبيعات بمعدلات تصل إلى 60 % في العديد من منافذ البيع.

وأشار إلى أن بدء موسم إجازات المدارس، وقرب موسم السفر، ظهر تأثيرهما واضحاً على زيادة الإقبال الكبير على مراكز التسوق، وازدحام مواقف السيارات في بعض المولات التجارية.

وأوضح أن المتسوقين سارعوا للاستفادة من عروض التخفيضات المغرية، التي جاءت قبيل إجازة عيد الأضحى، إضافة إلى التنزيلات الموسمية قبيل عطلات الصيف.

خدمات متكاملة

وقال محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، إن مراكز التسوق والفروع التابعة لتعاونية الاتحاد، شهدت إقبالاً كبيراً من المتسوقين خلال الأيام الماضية، استباقاً لحلول عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن التعاونية تواكب هذا الإقبال، بتقديم خدمات متكاملة، تتماشى مع احتياجات الزبائن وتوقعاتهم.

وأشار إلى أن الإشغال في فروع التعاونية ومواقفها الخارجية والداخلية خلال الأيام الماضية، يعكس الإقبال الكبير عليها من قبل الزبائن، مبيناً أن إجازتي عيد الأضحى والصيف، تمثلان إحدى أهم ذروات النشاط في قطاع التجزئة.

وأضاف أن التعاونية حرصت على تعزيز جاهزيتها خلال هذا الموسم، عبر توفير كميات وفيرة من السلع والمنتجات الأساسية، مع ضمان أعلى معايير الجودة والتنوع، لتلبية مختلف الأذواق والاحتياجات اليومية للمتسوقين، لا سيما في ما يتعلق بالمواد الغذائية الطازجة، والمنتجات المخصصة لموسم العيد.

وأكد أن تعاونية الاتحاد تولي أهمية كبيرة لتقديم تجربة تسوق مريحة ومنظمة، وخدمات مرنة، تتيح للمتعاملين الحصول على كل ما يحتاجونه بكل سهولة.

عروض العيد

وأكد سيفي روباوالا الرئيس التنفيذي لشركة لولو للتجزئة، زيادة المبيعات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بنسبة تقارب 40 %، مقارنة بالأيام العادية، مشيراً إلى أن أيام العيد فرصة للتسوق، والاستفادة من العروض والتخفيضات التي تشمل الأغذية والمشروبات، وأيضاً الملابس والهدايا والعطور.

وأضاف أن عروض العيد شملت خصومات تتراوح بين 30 و60 % على كثير من المنتجات.

وأضاف أن مبيعات التجزئة في دولة الإمارات، تشهد نمواً بمعدل سنوي كبير. وأشار إلى تزايد تدفق السياح، وارتفاع الطلب على تجارب التسوق الفريدة.

وأشار إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية، يشهد هو الآخر انتعاشاً واضحاً ونمواً كبيراً، حيث يفضل الكثيرون التسوق عبر الإنترنت، ما يوفر لهم الوقت والجهد.

وأشار إلى أن الخصومات الإلكترونية والعروض الترويجية خلال العيد، تشجع المتسوقين على اغتنام العروض واقتناص الصفقات، إضافةً إلى ذلك، تشهد أسواق الأغذية والإلكترونية خصومات وعروضاً خاصة خلال العيد.

ارتفاع الطلب

وقال أحمد إبراهيم مدير التسويق والدعاية والإعلان في مجموعة أدكووب، إن تجارة التجزئة تشهد نمواً ملحوظاً، بسبب ارتفاع الطلب خلال إجازة العيد.

وأوضح أن الإمارات من أهم دول المنطقة في قطاع البيع بالتجزئة، مشيراً إلى أن النمو المستمر بأعداد السياح، يسهم في دعم مبيعات التجزئة، وخاصة في قطاع المنتجات الفاخرة والأسواق الحرة.

وأكد أن مواقف السيارات المزدحمة في المولات، تبرز هذا الإقبال الشديد على مراكز التسوق بشكل عام، مع حلول إجازة العيد.

وأوضح أن مراكز التسوق أعلنت تقديم باقات متنوعة من الفعاليات الجاذبة، والعروض والمغرية والهدايا خلال العيد.

تخفيضات صيفية

وقال نبيل السكوتي المدير العام لديرفيلدز مول: هناك احتفالات استثنائية خلال عيد الأضحى المُبارك، مع إطلاق أضخم حملة تخفيضات صيفية، بخصومات تصل إلى 90 % خلال الفترة حتى 15 يوليو.

وتابع: عيد الأضحى يعني للعائلات الكثير من المشتريات، بدايةً من الملابس الجديدة والأكسسوارات، وصولاً إلى تجديد ديكورات المنزل، ما يعني أن هذه الخصومات الضخمة، التي تصل إلى 90 %، تقدم فرصة مثالية للعائلات، للحصول على كل ما يبحثون عنه، دون القلق حول الميزانية.

وتابع: يحظى المتسوقون بفرصة للمشاركة في مسابقات للفوز بقسائم هدايا المول، التي تصل قيمتها إلى 30000 درهم عند التسوق بقيمة 100 درهم فقط، في أي من المتاجر المشاركة، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من العروض الحصرية خلال فترة العيد.

وأكد تنظيم برنامج الاحتفال المبهج بالعيد، حيث يستضيف المول عرضاً مسرحياً مميزاً لشخصيات «نمبربلوكس»، على مدار 3 أيام، في تجربة تجمع بين الترفيه والتعلم.

وأشار إلى أن احتفالات العائلات هذا العام، مليئة بالبهجة والتوفير غير المسبوق، من خلال عروض استثنائية على جميع المنتجات الأساسية.