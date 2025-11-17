1400 مشارك من 55 دولة في مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب

انطلقت، أمس، في دبي فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب، وسط مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين في صناعة الحديد والصلب في المنطقة، بحضور 1400 مشارك من 55 دولة.

وأكد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل» في كلمته الافتتاحية، أن الإمارات تواصل تحقيق أداء قوي في الأسواق العالمية للحديد والصلب، مع توقعات بنمو الطلب بنسبة 7% تقريباً مع ارتفاع ملحوظ في استهلاك حديد التسليح.

وأشار إلى وجود تحديات كبيرة تتمثل في فائض العرض العالمي، وارتفاع الواردات والممارسات التجارية غير العادلة، وهو ما يفرض على شركات التصنيع المحلية مواصلة ريادتها من حيث الجودة والابتكار والإنتاج المسؤول للحفاظ على قدرتها التنافسية وسط التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وقال: نعمل في «إمستيل» على تعزيز هذا التحول من خلال دمج الطاقة النظيفة، وتعزيز الكفاءة، وتبني التقنيات المتقدمة، وتطبيق معايير الاستدامة القابلة للقياس وفق برنامجنا للحديد المستدام، وتعزيز سلاسل الإمداد وتسريع مسار خفض الانبعاثات وتوسيع شراكتها الإقليمية بما يحوّل التحديات الراهنة إلى مساحة للفرص لا إلى عائق أمام تطوّر قطاعنا ومستقبل الصناعة في الإمارات.

وأكد لـ«البيان» أن مجموعة إمستيل حققت انطلاقة قوية في مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2025، مشيراً إلى توقيع 3 اتفاقيات في اليوم الأول. ودعا فيها إلى توحيد الجهود لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، ومواجهة تحديات التجارة العالمية، وتسريع جهود إزالة الكربون عبر سلسلة قيمة الحديد والصلب.

الفائض العالمي

وأكد شرجيل أزهر، الرئيس التنفيذي لشركة «اتفاق للصلب»، أن الفائض العالمي من الحديد يقدَّر بين 500 و600 مليون طن يعيد صياغة حركة التجارة ويبدّل مستويات تعرض الأسواق بصورة لافتة. وأشار إلى أن الإجراءات الحمائية قد تمنح بعض الاستقرار المؤقت، غير أن تنافسية القطاع على المدى البعيد سترتبط بقدرة الشركات على الابتكار، وتبني التقنيات المتقدمة، والانتقال إلى إنتاج الصلب منخفض الكربون على نطاق صناعي واسع.

وشهدت جلسات اليوم الأول نقاشات مكثفة حول التحوّلات الكبرى التي تعيد رسم ملامح قطاع الحديد والصلب، ومنها تغيّر مسارات التجارة، وتسارع التوجّه نحو الإنتاج منخفض الكربون. واختُتمت أعمال اليوم الأول بالتأكيد على تسارع الحاجة العالمية للإنتاج منخفض الكربون.

وشهد المؤتمر توقيع «إمستيل» 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة مع شركاء دوليين. وتم توقيع الاتفاقية الأولى بقيمة 135 مليون درهم، مع شركة «برايمتالز تكنولوجيز» لتركيب خط جديد لإنتاج لفائف أسلاك الحديد وترقية مرافق الدرفلة في مصنع الشركة بأبوظبي ضمن برنامج تحديث الأصول، في حين ستدعم الاتفاقية الثانية، الموقعة مع شركة «بيكارت»، التعاون في تطوير الصناعات التحويلية والابتكار في أسلاك الحديد منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتم توقيع الاتفاقية الثالثة مع شركة قناة السويس للاستثمار، بهدف توريد منتجات الألواح الارتكازية لدعم مشاريع البنية التحتية الكبرى في منطقة قناة السويس.