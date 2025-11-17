1250 كياناً عائلياً في مركز دبي المالي العالمي



أكد مركز دبي المالي العالمي (DIFC) مكانته كوجهة عالمية رائدة لإدارة ثروات العائلات والأعمال العائلية، مع الإعلان عن استضافة أكثر من 1,250 كياناً عائلياً ضمن منظومته المتكاملة، ما يعزز موقع دبي كأحد أبرز المراكز المالية المتخصصة في الإشراف على الأصول العائلية وإعداد الأجيال القادمة للقيادة.

ووفقاً لتصريحات عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، خلال كلمته في «قمة مركز الثروات العائلية لعام 2025»، فقد أصبحت دبي «محوراً عالمياً» للعائلات الثرية بفضل بيئتها التنظيمية المتقدمة وثقافة الشراكة والتشريعات التي تدعم استدامة الأعمال والأجيال.

وأشار كاظم إلى أن الاقتصاد الإقليمي يقف على أعتاب واحد من أكبر تحولات الثروة في التاريخ، مع توقعات بوصول حجم التحويلات بين الأجيال إلى تريليون دولار بحلول عام 2030، مؤكداً أن القرارات التي تتخذ اليوم ستحدد قدرة هذه الثروات على حماية إرث العائلات وضمان استدامته للأجيال المقبلة.

أكد محافظ مركز دبي المالي العالمي أن الجهود الحالية لدعم الشركات العائلية تأتي انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتمكين الأعمال العائلية عبر إطار قانوني ومالي وإداري شامل يساعدها على تحقيق كامل إمكاناتها عبر الأجيال المتعاقبة.

وشدد على أن DIFC كان — ولا يزال — شريكاً موثوقاً للعائلات في هذا المسار، عبر تقديم الهياكل التنظيمية والحوكمة المتقدمة التي تضمن استدامة هذه الأعمال ونموها المستقبلي.

وأوضح المحافظ أن مركز الثروات العائلية في DIFC — يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، إذ يلعب دوراً محورياً في دعم العائلات من خلال توفير بنية تحتية متكاملة تشمل الهياكل القانونية، والخدمات الاستشارية، وبرامج التدريب المتخصصة، إضافة إلى الربط مع 77 سوقاً عالمياً تمثل مجتمعةً أكثر من 11.2 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف كاظم عن خطط لتعزيز المنظومة خلال العام 2026، بما في ذلك إطلاق برنامج القيادة للجيل التالي (NextGen Leadership Programme) في الربع الأول من العام، الهادف إلى تطوير مهارات الشباب في مجالات الحوكمة والابتكار والانتقال بين الأجيال، بالإضافة إلى منصة رقمية جديدة وخدمات «كونسيرج» تقدم للعائلات تجربة سلسة وشاملة في إدارة أعمالها وثرواتها.

وأكد أن إعلان عام 2026 «عام الأسرة» في دولة الإمارات يعكس الأهمية الاستراتيجية للعائلات في مسار التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن دبي أصبحت وجهة مفضلة لعائلات من مختلف أنحاء العالم نظراً لإطارها التشريعي المتقدم وبيئة الأعمال المتطورة.

واختتم كاظم بالتأكيد على أن الكيانات العائلية في DIFC «لا تكتفي بتعزيز الاقتصاد المحلي» بل ترسخ أيضاً دور دبي كمركز عالمي رائد للأعمال العائلية وبناء الإرث الاقتصادي المستدام للأجيال القادمة.