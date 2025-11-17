153 مليار درهم إجمالي صفقات معرض دبي للطيران في اليوم الأول

بلغت القيمة الإجمالية للصفقات المدنية والعسكرية المعلنة والمؤكدة في اليوم الأول من أكبر نسخة لمعرض دبي للطيران في تاريخه 153 مليار درهم، متضمنة طلبات لشراء 92 طائرة، إلى جانب حزمة واسعة من الصفقات العسكرية المتنوعة.

وبدأت «طيران الإمارات»، اليوم الأول من المعرض بطلب شراء 65 طائرة إضافية من طراز «بوينغ 777-9» المزودة بمحركات GE 9X بقيمة 38 مليار دولار.

وارتفع إجمالي طلبيات «طيران الإمارات» مع «بوينغ» إلى 315 طائرة عريضة البدن، تشمل 270 طائرة 777-9، و10 طائرات شحن من طراز F777، و35 طائرة 787، كما يرتفع إجمالي طلبياتها من محركات GE9X مع شركة «جي إي أيروسبيس» إلى 540 محركاً، من ضمنها 130 محركاً إضافياً تم توقيع طلبها اليوم، كما يمنح الاتفاق الأخير مع بوينج دفعة قوية لدراسة الجدوى المتعلقة بتطوير طراز 777-10 الأكبر ضمن عائلة 777X، إذ وقعت الناقلة خيارات لتحويل طلبيتها الجديدة من طراز 777-9 إلى 777-10 أو 777-8.

ووقّعت «فلاي دبي» و«جنرال إلكتريك للطيران» اتفاقية لشراء 60 محركاً من طراز GEnx-1B لتزويد أول أسطول للناقلة من الطائرات عريضة البدن والذي يتألف من 30 طائرة بوينغ 787-9 بهذه المحركات.

وتدعم هذه الاتفاقية استراتيجية فلاي دبي للنمو والتوسع المستمر لشبكتها، ما يُمكّنها من زيادة الطاقة الاستيعابية على وجهاتها الحالية وتلبية الطلب المتنامي من أعداد مسافريها.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة لصالح وزارة الدفاع لدولة الإمارات خلال اليوم الأول، والتي شملت 6 صفقات محلية، قيمة 3.04 مليارات درهم وصفقتين دوليتين دولية بقيمة 725 مليون درهم بإجمالي 3.7 مليارات درهم.

وخلال اليوم الأول أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية عن طلب شراء 11 طائرة إضافية من طراز «بوينغ 737 ماكس»، بقيمة تقديرية 4.6 مليارات درهم. وكشفت شركة «هيلفيتيك للطيران» عن طلب شراء ثلاث طائرات إضافية من طراز «إمبراير E195-E2»، وخمسة خيارات شراء بقيمة تقديرية تصل إلى 660 مليون درهم.

ووقّع «طيران كوت ديفوار»، الناقل الوطني لجمهورية كوت ديفوار، طلبية مؤكدة لشراء أربع طائرات إمبراير من طراز E175، بقيمة تقديرية 690 مليون درهم وذلك في إطار استراتيجية تحديث أسطولها وتوسعها الإقليمي. فيما طلبت الخطوط الجوية السنغالية شراء تسع طائرات من طراز بوينغ 737-ماكس، بقيمة تقديرية 3.9 مليارات درهم.

وشهد معرض دبي للطيران خلال دوراته الأخيرة نشاطاً استثنائياً في إبرام الصفقات، ما عزز مكانته بوصفه إحدى أهم الفعاليات العالمية في قطاع الطيران المدني والدفاعي. وشملت لدورات السابقة طلبيات كبيرة لطائرات بوينغ وإيرباص من شركات مثل طيران الإمارات وفلاي دبي، إلى جانب اتفاقيات صيانة ودعم لوجستي، كما أبرم مجلس التوازن في الإمارات صفقات دفاعية بمليارات الدراهم، شملت عقود تسليح وصيانة وتطوير أنظمة جوية متقدمة. تعكس هذه الصفقات قوة سوق الطيران في المنطقة، ودور الإمارات مركزاً عالمياً للطيران وصناعات الفضاء، إضافة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وتوسيع شراكاتها الدولية.