«ماكنزي»: الإمارات تقود الاستثمار في الذكاء الاصطناعي خليجياً

تتصدر الإمارات مشهد التحول نحو الذكاء الاصطناعي في منطقة الخليج، عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتقنيات المتقدمة، جعلت منها أحد أبرز المراكز الإقليمية في هذا المجال.

وتشير دراسة حديثة لشركة «ماكنزي» تحت عنوان «The state of AI in GCC countries» حصلت «البيان» على نسخة منها، إلى أن الإمارات، من خلال شركة G42، أعلنت عن سلسلة من الشراكات الدولية لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي، كان أبرزها إطلاق تحالف عالمي تحت اسم «ستارجيت الإمارات» في مايو 2025، بهدف تمكين الدولة من أداء دور محوري في صناعة الذكاء الاصطناعي عالمياً.

وفي حين يشير التقرير إلى زخم في الاستثمار والتوجه الاستراتيجي، يلفت أيضاً إلى أن معظم المؤسسات الخليجية لا تزال في مرحلة التجريب.

مسار طموح

وبينما أبدت نسبة كبيرة من القيادات التنفيذية في المنطقة التزاماً بتوسيع استخدام التقنية وزيادة ميزانياتها، فإن تحقيق القيمة الاقتصادية المباشرة ما زال محدوداً، وتشير الدراسة إلى أن 11 % فقط من المؤسسات الخليجية يمكنها حالياً إرجاع أكثر من 5 % من أرباحها إلى استخدام الذكاء الاصطناعي.

وتسير المنطقة في مسار طموح لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، إذ تضخ دول مجلس التعاون الخليجي مليارات الدولارات في مراكز البيانات والبنى التكنولوجية.

وفي السعودية، تعمل شركة «هيومين» بالشراكة مع «إنفيديا» على إنشاء «مراكز ذكاء اصطناعي» ضخمة، بينما أطلقت قطر برنامجاً لخمس سنوات مع شركة «سكيل أيه آي» الأمريكية لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.

وتكشف نتائج تقرير ماكنزي أن 84 % من المؤسسات الخليجية في 2025 تبنت الذكاء الاصطناعي في إحدى وظائفها على الأقل، ارتفاعاً من 62 % عام 2023، غير أن ثلث هذه المؤسسات فقط استطاع تجاوز مرحلة التجارب إلى تطبيقات موسعة.

ويرى التقرير أن النجاح في تحويل هذه الاستثمارات إلى قيمة اقتصادية مستدامة يتطلب ربط الذكاء الاصطناعي بالأهداف التجارية، وتطوير المواهب المحلية، وبناء بنية بيانات مرنة، إضافة إلى تعزيز ثقافة التغيير داخل المؤسسات.

ومع تزايد المبادرات الحكومية والقطاعية في الإمارات والسعودية وقطر، تبدو المنطقة الخليجية على أعتاب مرحلة جديدة من التحول، حيث لا يقتصر التركيز على البنية التحتية والتجارب التقنية، بل يمتد إلى تحقيق عائد اقتصادي فعلي يرسخ مكانة الخليج مركزاً عالمياً لصناعة الذكاء الاصطناعي.